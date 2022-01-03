Myastenia gravis nedir?

Myastenia gravis otoimmün bir hastalıktır. Kas zayıflığı ve yorgunluk ile bulgu veren bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki myastenia gravis nasıl tedavi edilir? Myastenia gravis kimlerde görülür? Myastenia gravis hangi belirtilerle kendini gösterir? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...



Bir canlının savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırdığı ve kendi vücut hücrelerini yok etmeye çalıştığı duruma verilen otoimmün hastalıktır. Myastenia gravis bu otoimmün hastalıkların bir türüdür.

“Myasthenia gravis” terimi Yunan (myastenia = kas hastalığı) ve Latin (gravis = ağır) dillerinden gelmektedir. Myastenia gravisin farklı tipleri bulunur. Parasempatik sinir sisteminin etkisiyle genel olarak postsinaptik nöromuskuler bölgedeki asetilkolin reseptörlerine karşı gelişen otoimmün yanıt sonucu oluşan, zaman içerisinde değişkenlik gösteren kas zayıflığı ve yorgunluk ile bulgu veren bir otoimmün hastalıktır. Sık olarak kraniyal sinirler tarafından innerve edilen yüz kaslarında görülür. Solunumu gerçekleştiren kas fizyolojisini etkilemezse ölümcül bir hastalık değildir.

Myastenia gravis hastalığı kimlerde görülüyor?

Myastenia gravis, kas güçsüzlüğüne sebep olan ve nadir görülen uzun süreli bir hastalıktır. Genellikle gözleri ve göz kapaklarını, yüz ifadelerini, çiğnemeyi, yutmayı ve konuşmayı kontrol eden kasları etkilemektedir. Fakat vücudun çoğu bölümünü de etkileyebilir. 40 yaşın altındaki kadınlarda ve 60 yaşın üzerindeki erkeklerden başlayarak her yaştan insanı etkisi altına alabilir.

Myastenia gravis hastalığı ne gibi belirtiler verir?

Sarkık göz kapakları, çift ​​görme, yüz ifadeleri yapmada zorlanma, çiğneme problemleri ve yutmada zorlanma, konuşmada bozukluk, zayıf kollar, bacaklar veya boyun, nefes darlığı ve bazen oluşan ciddi nefes alma zorlukları gibi belirtilere neden olabilir. Yorgun olununca bu belirtiler çok daha kötü bir hal alır. Birçok insan günün sonuna doğru daha kötü olduklarını ve biraz uyuduktan sonra ertesi sabah çok daha iyi hissettiklerini görür.

Myastenia gravis hastalığı nasıl tedavi edilir?

Myastenia gravis semptomlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olacak tedaviler vardır. Semptomları tetikleyen herhangi bir şeyden kaçınmak, kas zayıflığını iyileştirmeye yardımcı ilaçlar, timus bezini çıkarmak için ameliyat (göğüste myastenia gravis ile bağlantılı küçük bir bez), Semptomlar aniden kötüleşirse (örneğin şiddetli nefes alma veya yutma güçlüğü geliştirirseniz) hastanede acilen tedaviye ihtiyaç olabilir.

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