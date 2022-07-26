Muzun faydaları neler? Muz neye iyi gelir?

Muzun faydası nedir? Muz neye iyi gelir? Muz tüketmenin zararları var mı? Muzun besin değeri nedir? Muz, Güneydoğu Asya'nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişen bir ağaçsı bitkidir.

Bu bitkinin yeşil kabuklu uzun meyvelerine muz adı verilmektedir. Dünya üzerinde meyvesi belki de en fazla tüketilen bitkilerden birisi olarak bilinir. Ülkemizde de muz tüketimi oldukça fazladır. Sofralarımızdan eksik olmayan muz meyvesi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar haberimizde.

MUZ NEYE İYİ GELİR?

Muzu neye fayda sağlar?Tropikal meyvelerden muz lezzetinin yanı sıra, içerdiği A, C ve E vitaminleri sayesinde göz sağlığını korumaya iyi gelir. Antioksidan özelliği ile görme bozukluğunu azaltır. Muz, sindireme faydalı bakterileri çoğaltarak, besinlerde bulunan kalsiyumu artırarak ve bu sayede kemikleri korumaya iyi gelen mucizevi besinlerdendir.

MUZUN FAYDALARI NELER?

Potasyumun Gücü

Tansiyonu Dengeler

Kansere Karşı Koruma

Muzun İki Güçlü Vitamini

Kalbi Korur

Kan Şekerini Dengelemeye Yardımcı Olur

Sindirim Sistemine Destek

Hafıza Güçlendirici

Enerji Verir, Hızlı Toparlanma Sağlar

muz kabuğu aynı zamanda iltihap önleyici özelliğe sahip.

akne oluşumunu engeller.

pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

muz, saç derisine derinlemesine nüfuz eder.

saçın uzama sürecini hızlandırır.

saçları nemlendirir.

içeriğindeki A, E ve C vitaminleri saç kırılmalarını önler.

MUZUN ZARARI VAR MI?

Şifa deposu olan muz meyvesinin sağlığa olan birçok faydasının yanı sıra bazı zararlarıda mevcuttur. Çok fazla muz tüketmek vücudunuz hiperkalemi geliştirebilir. Bu durumda Hiperkalemi düzensiz kalp atışı, kas güçsüzlüğü ve geçici felce yol açabilir. Bu sebepten gereğinden fazla muz tüketmemeye özen gösterin.

MUZUN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ NEDİR?

Muz meyvesinin kalorisi nedir? Muz meyvesinin 1 porsiyonu yaklaşık 130 gramdır. 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içeriyor. Besin değeri, içeriğinde, %4 Protein

%3 Yağ içermektedir.