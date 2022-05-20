Müzisyen Zelal Gökçe gözaltına alındı

Müzisyen Zelal Gökçe'nin, dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.

MA'nın aktardığına göre, Gökçe'nin hangi gerekçeyle gözaltına alındığı hakkında bilgi alınamadı.

Gökçe'nin müzisyen arkadaşları Twitter üzerinden gözaltı haberini duyurdu.

Müzisyen Hivda Göksel daha sonra, Zelal Gökçe'nin durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda, 'Arkadaşımız Zelal Gökçe'nin, ifade için Çağlayan Adliyesine götürüleceği bilgisini aldık!' diye yazdı. .