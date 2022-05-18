Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz? İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava? Hangi günlerde müzeler ücretsiz?
Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz? İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava? Hangi günlerde müzeler ücretsiz? Müze tutkunlarının merakla beklediği Müzeler Haftası nihayet başladı. 18 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan müzeler haftasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere girişler ücretsiz olacak. Müze gezintisi yapmak isteyenler de hangi müzelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor.
2022-05-18 11:45:39
Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz? İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava? Hangi günlerde müzeler ücretsiz? Müze tutkunlarının merakla beklediği Müzeler Haftası nihayet başladı. 18 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan müzeler haftasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere girişler ücretsiz olacak. Müze gezintisi yapmak isteyenler de hangi müzelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor.
Müzeler Haftası her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen mayıs ayının 18'inci gününden başlayarak bir hafta kutlanmaktadır.
Müzeler haftası ne zaman?
2022 yılında Müzeler haftası 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 1982'den beri kutlanan müzeler haftasında Türkiye'deki müzeler dolup taşıyor.
Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?
18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası”nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.
Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz?
Müzeler haftası kapsamında 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü kapanış saatinden itibaren 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak müzelerin listesi açıklandı. 18 Mayıs 2022 Avrupa Müzeler Gecesi'nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler şunlar:
1 Adana Müzesi
2 Amasya Müzesi
3 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
4 Ankara Cumhuriyet Müzesi
5 Antalya Müzesi
6 Antalya Alanya Müzesi
7 Antalya Demre Likya Uygarlıklar Müzesi
8 Antalya Side Müzesi
9 Aydın Müzesi
10 Bartın Amasra Müzesi
11 Burdur Müzesi
12 Bursa Arkeoloji Müzesi
13 Çanakkale Troya Müzesi
14 Çorum Müzesi
15 Edirne Müzesi
16 Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
17 Erzurum Atatürk Evi Müzesi
18 Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
19 Gaziantep Arkeoloji Müzesi
20 Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
21 Hatay Arkeoloji Müzesi
22 İstanbul Arkeoloji Müzeleri
23 İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
24 İzmir Arkeoloji Müzesi
25 İzmir Atatürk Müzesi
26 İzmir Efes Müzesi
27 İzmir Ödemiş Müzesi
28 Kahramanmaraş Müzesi
29 Kastamonu Müzesi
30 Kars Müzesi
31 Kocaeli Müzesi
32 Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi
33 Konya Mevlana Müzesi
34 Mardin Müzesi
35 Mersin Müzesi
36 Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
37 Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi
38 Muğla Fethiye Müzesi
39 Muğla Marmaris Müzesi
40 Muş Müzesi
41 Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
42 Niğde Müzesi
43 Samsun Gazi Müzesi
44 Sinop Müzesi
45 Sivas Müzesi
46 Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
47 Şanlıurfa Müzesi
48 Tunceli Müzesi
49 Uşak Müzesi
50 Van Müzesi
İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava?
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Galata Mevlevihanesi Müzesi
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
Türbeler Müzesi
Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı)
Fethiye Müzesi
Adam Mickiewicz Müzesi
İstanbul Havalimanı Müzesi
Hafıza 15 Temmuz
Galata Kulesi Müzesi
Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi
Kız Kulesi
Uluslararası Müze Günü nedir?
Uluslararası Müze Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür.
Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müze Günü, Türkiye'de 1982 yılından kutlanmaya başlamıştır. Uluslararası Müze Günü'nde her yıl farklı bir ana temaya odaklanılır ve dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinlikler gerçekleştirilir. Etkinlikler tek günde, tek hafta sonunda veya bir hafta süresince gerçekleştirilebilir. 2021'de 158 ülkede yaklaşık 37bin müze Uluslararası Müze Günü kutlamalarına katılmıştır. .
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