Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz? İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava? Hangi günlerde müzeler ücretsiz? Müze tutkunlarının merakla beklediği Müzeler Haftası nihayet başladı. 18 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan müzeler haftasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere girişler ücretsiz olacak. Müze gezintisi yapmak isteyenler de hangi müzelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor.

Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz? İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava? Hangi günlerde müzeler ücretsiz? Müze tutkunlarının merakla beklediği Müzeler Haftası nihayet başladı. 18 Mayıs 24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan müzeler haftasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere girişler ücretsiz olacak. Müze gezintisi yapmak isteyenler de hangi müzelerin ücretsiz olduğunu merak ediyor.

Müzeler Haftası her yıl Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından “Uluslararası Müzeler Günü” olarak kabul edilen mayıs ayının 18'inci gününden başlayarak bir hafta kutlanmaktadır.

Müzeler haftası ne zaman?

2022 yılında Müzeler haftası 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 1982'den beri kutlanan müzeler haftasında Türkiye'deki müzeler dolup taşıyor.

Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?

18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası”nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.

Müzeler haftasında hangi müzeler ücretsiz?

Müzeler haftası kapsamında 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü kapanış saatinden itibaren 23.00'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık bulundurulacak müzelerin listesi açıklandı. 18 Mayıs 2022 Avrupa Müzeler Gecesi'nde Türkiye çapında geceye kadar açık olan müzeler şunlar:

1 Adana Müzesi

2 Amasya Müzesi

3 Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

4 Ankara Cumhuriyet Müzesi

5 Antalya Müzesi

6 Antalya Alanya Müzesi

7 Antalya Demre Likya Uygarlıklar Müzesi

8 Antalya Side Müzesi

9 Aydın Müzesi

10 Bartın Amasra Müzesi

11 Burdur Müzesi

12 Bursa Arkeoloji Müzesi

13 Çanakkale Troya Müzesi

14 Çorum Müzesi

15 Edirne Müzesi

16 Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

17 Erzurum Atatürk Evi Müzesi

18 Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

19 Gaziantep Arkeoloji Müzesi

20 Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

21 Hatay Arkeoloji Müzesi

22 İstanbul Arkeoloji Müzeleri

23 İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

24 İzmir Arkeoloji Müzesi

25 İzmir Atatürk Müzesi

26 İzmir Efes Müzesi

27 İzmir Ödemiş Müzesi

28 Kahramanmaraş Müzesi

29 Kastamonu Müzesi

30 Kars Müzesi

31 Kocaeli Müzesi

32 Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi

33 Konya Mevlana Müzesi

34 Mardin Müzesi

35 Mersin Müzesi

36 Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

37 Muğla Milas Uzunyuva Anıt Mezarı ve Müze Kompleksi

38 Muğla Fethiye Müzesi

39 Muğla Marmaris Müzesi

40 Muş Müzesi

41 Nevşehir Hacıbektaş Müzesi

42 Niğde Müzesi

43 Samsun Gazi Müzesi

44 Sinop Müzesi

45 Sivas Müzesi

46 Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

47 Şanlıurfa Müzesi

48 Tunceli Müzesi

49 Uşak Müzesi

50 Van Müzesi

İstanbul'da 18-24 Mayıs'ta hangi müzelere girişler bedava?

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Türbeler Müzesi

Hisarlar Müzesi (Rumeli Hisarı)

Fethiye Müzesi

Adam Mickiewicz Müzesi

İstanbul Havalimanı Müzesi

Hafıza 15 Temmuz

Galata Kulesi Müzesi

Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi

Kız Kulesi

Uluslararası Müze Günü nedir?

Uluslararası Müze Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür.

Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müze Günü, Türkiye'de 1982 yılından kutlanmaya başlamıştır. Uluslararası Müze Günü'nde her yıl farklı bir ana temaya odaklanılır ve dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinlikler gerçekleştirilir. Etkinlikler tek günde, tek hafta sonunda veya bir hafta süresince gerçekleştirilebilir. 2021'de 158 ülkede yaklaşık 37bin müze Uluslararası Müze Günü kutlamalarına katılmıştır. .