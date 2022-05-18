Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi? Mayıs ayının gelmesiyle vatandaşlar müze haftasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da müzeler haftası 18 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında olacak. Müzeler haftası nedeniyle vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecek.

Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi? Mayıs ayının gelmesiyle vatandaşlar müze haftasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da müzeler haftası 18 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında olacak. Müzeler haftası nedeniyle vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecek.

Her yıl heyecanla beklenen müzeler haftasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor, konferanslar, paneller ve müzecilik üzerine eğitimler veriliyor.

Müzeler haftası ne zaman?

2022 yılında Müzeler haftası 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 1982'den beri kutlanan müzeler haftasında Türkiye'deki müzeler dolup taşıyor.

Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?

18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası”nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.

Müzelere giriş kimlere ücretsiz?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Müze Haftasında hangi müzeler ücretsiz

Amasya Müzesi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Ankara Etnografya Müzesi

Antalya Müzesi

Alanya Müzesi

Side Müzesi

Demre Likya Uygarlıkları Müzesi

Aydın Müzesi

Burdur Müzesi

Çorum Müzesi

Edirne Müzesi

Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi

Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Arkeoloji Müzesi

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi

Hatay Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Ayasofya Müzesi

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İzmir Arkeoloji Müzesi

İzmir Atatürk Müzesi

İzmir Efes Müzesi

İzmir Ödemiş Müzesi

Kahramanmaraş Müzesi

Kastamonu Müzesi

Kocaeli Müzesi

Konya Mevlana Müzesi

Konya Karatay Çini Eserler Müzesi

Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi

Muğla Fethiye Müzesi

Muğla Marmaris Müzesi

Niğde Müzesi

Sivas Müzesi

Sinop Müzesi

Şanlıurfa Müzesi

Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi

Uluslararası Müze Günü nedir?

Uluslararası Müze Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür.

Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müze Günü, Türkiye'de 1982 yılından kutlanmaya başlamıştır. Uluslararası Müze Günü'nde her yıl farklı bir ana temaya odaklanılır ve dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinlikler gerçekleştirilir. Etkinlikler tek günde, tek hafta sonunda veya bir hafta süresince gerçekleştirilebilir. 2021'de 158 ülkede yaklaşık 37bin müze Uluslararası Müze Günü kutlamalarına katılmıştır.