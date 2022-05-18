Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?
Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi? Mayıs ayının gelmesiyle vatandaşlar müze haftasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da müzeler haftası 18 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında olacak. Müzeler haftası nedeniyle vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecek.
2022-05-18 11:16:29
Müzeler haftası ne zaman? Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi? Mayıs ayının gelmesiyle vatandaşlar müze haftasının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da müzeler haftası 18 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında olacak. Müzeler haftası nedeniyle vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz giriş yapabilecek.
Her yıl heyecanla beklenen müzeler haftasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor, konferanslar, paneller ve müzecilik üzerine eğitimler veriliyor.
Müzeler haftası ne zaman?
2022 yılında Müzeler haftası 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. 1982'den beri kutlanan müzeler haftasında Türkiye'deki müzeler dolup taşıyor.
Müzeler haftasında müzelere giriş ücretsiz mi?
18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan “Müzeler Haftası”nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelere ücretsiz olarak giriş yapılabilecek.
Müzelere giriş kimlere ücretsiz?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz olduğunu duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.
Müze Haftasında hangi müzeler ücretsiz
Amasya Müzesi
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Ankara Etnografya Müzesi
Antalya Müzesi
Alanya Müzesi
Side Müzesi
Demre Likya Uygarlıkları Müzesi
Aydın Müzesi
Burdur Müzesi
Çorum Müzesi
Edirne Müzesi
Edirne Türk-İslam Eserleri Müzesi
Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Arkeoloji Müzesi
Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi
Hatay Arkeoloji Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbul Ayasofya Müzesi
İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
İzmir Arkeoloji Müzesi
İzmir Atatürk Müzesi
İzmir Efes Müzesi
İzmir Ödemiş Müzesi
Kahramanmaraş Müzesi
Kastamonu Müzesi
Kocaeli Müzesi
Konya Mevlana Müzesi
Konya Karatay Çini Eserler Müzesi
Muğla Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Muğla Fethiye Müzesi
Muğla Marmaris Müzesi
Niğde Müzesi
Sivas Müzesi
Sinop Müzesi
Şanlıurfa Müzesi
Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Müzesi
Uluslararası Müze Günü nedir?
Uluslararası Müze Günü, her yıl 18 Mayıs'ta müzelerin toplumdaki işlevi ve önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmakta olan uluslararası bir günüdür.
Dünyada 1977 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Müze Günü, Türkiye'de 1982 yılından kutlanmaya başlamıştır. Uluslararası Müze Günü'nde her yıl farklı bir ana temaya odaklanılır ve dünya müzelerinde Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından koordine edilen etkinlikler gerçekleştirilir. Etkinlikler tek günde, tek hafta sonunda veya bir hafta süresince gerçekleştirilebilir. 2021'de 158 ülkede yaklaşık 37bin müze Uluslararası Müze Günü kutlamalarına katılmıştır.
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