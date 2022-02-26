Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte 'Müzakere' kelimesi kullanıcılar tarafından anlamı en çok aratılan kelime oldu. Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir? müzakere nasıl yazılır? müzakerenin anlamı nedir? müzakere tdk İşte detaylar...

Son günlerde savaş haberlerinin ardından internet aleminde en çok anlamı araştırılan kelime müzakere oldu. Bizde sizler için müzakerenin ne anlama geldiğini, TDK'ya göre doğru yazımı, nerelerde kullanıldığını araştırdık. İşte, TDK'ya göre müzakere kelimenin anlamı ve kökeni hakkında detaylı bilgiler..

Müzakere, günlük yaşantımız içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden birisi olarak öne çıkıyor. Gündelik hayatımızda, makale yada bir haberi okurken müzakere kelimesi, rastlanılması pek mümkün bir kelimedir. Türk Dil Kurumu(TDK)'na göre farklı anlamları bulunan müzakere kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanımı olabilir.

MÜZAKERE NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE MÜZAKERE ANLAMI NEDİR?

Müzakere kelimesi, dilimiz içerisinde kullanımı çok fazla olan kelimelerden birisidir. Müzakere kelimesi Arapça kökenli bir ifadedir. TDK'ya göre müzakere kelimesi anlamı şu şekilde sıralanabilir:

- Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, Anlaşmak yada anlaşmamak için oylaşma

- Sözlü sınav

- Etüt

MÜZAKERE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI NEDİR?

Rusya, Ukrayna ile Donbass bölgesinin geleceğini konuşmak ve ateşkes antlaşması için müzakere masasına oturabileceğini söyledi. .