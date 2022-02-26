DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Bir Rus helikopteri ve bir savaş uçağı vuruldu
Bu geceden itibaren yeni fiyatlar geçerli
Survivor 2022 Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 5 Şubat Survivor Anlat Bakalım ödülü nedir?
Rusya’dan Anonymous saldırısına ilişkin açıklama
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rus uçağı vuruldu
Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir?
Eurovision 2022'de Rusya yok mu? Rusya Eurovison 2022'den çıkartıldı mı ?
BM oylamasında Rusya’dan veto!
Zelenskiy: Bu gece zor geçecek
Rus savaş uçağı düşürüldü! Zelenskiy'den kritik açıklama
İsveç'ten Rusya'nın NATO tehdidine cevap
ABD: Kiev düşebilir
ABD: Putin ve Lavrov'a yaptırım uygulayacağız
Galatasaray, Barcelona ile eşleşti! Torrent’ten ilk açıklama
Rusya Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

TIMETURK / GENEL / Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir?

Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir?

Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte 'Müzakere' kelimesi kullanıcılar tarafından anlamı en çok aratılan kelime oldu. Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir? müzakere nasıl yazılır? müzakerenin anlamı nedir? müzakere tdk İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-26 02:15:08
Müzakere ne demek? Müzakere etmek ne demektir?

Son günlerde savaş haberlerinin ardından internet aleminde en çok anlamı araştırılan kelime müzakere oldu. Bizde sizler için müzakerenin ne anlama geldiğini, TDK'ya göre doğru yazımı, nerelerde kullanıldığını araştırdık. İşte, TDK'ya göre müzakere kelimenin anlamı ve kökeni hakkında detaylı bilgiler..

Müzakere, günlük yaşantımız içerisinde sıklıkla kullanılan kelimelerden birisi olarak öne çıkıyor. Gündelik hayatımızda, makale yada bir haberi okurken müzakere kelimesi, rastlanılması pek mümkün bir kelimedir. Türk Dil Kurumu(TDK)'na göre farklı anlamları bulunan müzakere kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanımı olabilir.

MÜZAKERE NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE MÜZAKERE ANLAMI NEDİR?

Müzakere kelimesi, dilimiz içerisinde kullanımı çok fazla olan kelimelerden birisidir. Müzakere kelimesi Arapça kökenli bir ifadedir. TDK'ya göre müzakere kelimesi anlamı şu şekilde sıralanabilir:

- Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, Anlaşmak yada anlaşmamak için oylaşma

- Sözlü sınav

- Etüt

MÜZAKERE KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI NEDİR?

Rusya, Ukrayna ile Donbass bölgesinin geleceğini konuşmak ve ateşkes antlaşması için müzakere masasına oturabileceğini söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş