Sosyal medyada bir takım kişiler tarafından çekilen muz yeme videolarına ilişkin adım atıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 'muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili yabancı uyruklu 7 kişinin yakalandığını ve sınır dışı edileceklerini duyurdu. Peki 'Muz yeme' olayı nedir? Muz yeme videoları neden çekildi? Muz yeme videoları ve paylaşımları bir sokak röportajında yer alan yabancı uyruklulara yönelik 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' söylemi sonrası bazı yabancı uyruklu şahıslar tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlandı.

Sosyal medyada bir takım kişiler tarafından çekilen muz yeme videolarına ilişkin adım atıldı. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 'muz yeme' paylaşımlarıyla ilgili yabancı uyruklu 7 kişinin yakalandığını ve sınır dışı edileceklerini duyurdu. Peki 'Muz yeme' olayı nedir? Muz yeme videoları neden çekildi? Muz yeme videoları ve paylaşımları bir sokak röportajında yer alan yabancı uyruklulara yönelik "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası bazı yabancı uyruklu şahıslar tarafından çekilerek sosyal medyada yayınlandı.

Muz yeme videoları ve paylaşımlarına ilişkin yapılan soruşturmada yabancı uyruklu olduğu tespit edilen 7 kişinin sınır dışı edileceği açıklandı.

'Muz yeme' olayı nedir?

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişilerin sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından bahse konu provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen ilk bulgular doğrultusunda yabancı uyruklu 7 şahıs yakalanmış olup adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından haklarında sınır dışı etme işlemleri başlatılacaktır. Söz konusu provokatif paylaşımların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve bu paylaşımları yapan tüm şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin titizlikle ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir."

Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?

Türkiye'de kayıtlı geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 21 Ekim 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 13 bin 177 kişi artarak toplam 3 milyon 723 bin 674 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 764 bin 863'ünü (%47,4) 0-18 yaş arası çocuklar oluşturuyor. 0-18 yaş arası çocuklarla kadınların toplamı ise 2 milyon 637 bin 531.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.