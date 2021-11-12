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Muz paylaşımı neden yapıldı? Muz paylaşımının amacı ne? Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu?
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TIMETURK / GENEL / Muz paylaşımı neden yapıldı? Muz paylaşımının amacı ne? Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu?

Muz paylaşımı neden yapıldı? Muz paylaşımının amacı ne? Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu?

Muz paylaşımı neden yapıldı? Muz paylaşımının amacı ne? Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu? Muz yeme videoları paylaşımları sonrası bir çok suriye uyruklu kişi gözaltına alınmıştı. Göç İdaresi Başkanlığı, provokatif paylaşımlar yapan 45 Suriyeli sığınmacının sınır dışı edileceğini açıkladı.

3 Saat Önce
2021-11-12 18:25:44
Muz paylaşımı neden yapıldı? Muz paylaşımının amacı ne? Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu?

Muz paylaşımı neden yapıldı? Muz paylaşımının amacı ne? Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu? Muz yeme videoları paylaşımları sonrası bir çok suriye uyruklu kişi gözaltına alınmıştı. Göç İdaresi Başkanlığı, provokatif paylaşımlar yapan 45 Suriyeli sığınmacının sınır dışı edileceğini açıkladı.

Muz yeme paylaşımı yapanlara ne oldu?

Göç İdaresi Başkanlığı, TikTok isimli sosyal medya platformunda ‘provokatif şekilde' muz yeme görüntülerini paylaştığı gerekçesiyle 45 kişiyi sınırdışı ediyor. Sığınmacılar, işlemleri başlatılmak üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır."

Muz paylaşımı neden yapıldı?

Bir sokak röportajına katılan bir vatandaş muz alıp yiyemedğini ancak yabancı uyrukluların ve mültecilerin kilolarca muz aldığını dile getirmişti. Videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından bir takım yabancı uyruklu kişiler sosyal medyaya muz yeme videoları atmaya başlamıştı. Ropörtaj veren Türk kadına innadına yapılan bu paylaşımlar sonrası harekete geçilmiş ve bir çok yabancı uyruklu kişi gözaltına alınmıştı. Bu sığınmacılar hakkında sınır dışı edilmeleri için işlem başlatılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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