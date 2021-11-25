Mutfakta kullanılan bu tuz çeşitlerini biliyor musunuz?

Tuz yemeklerin olmazsa olmazıdır. Ayrıca vücudumuzun da tuza ihtiyacı vardır. Fakat tuz deyince aklınıza bir tek sofra tuzu geliyorsa yanılıyorsunuz. Sizler için birbirinden farklı tuzları araştırdık...



Tuz deyince çoğumuzun aklına bir tek sofra tuzu geliyor. Fakat sadece sofra tuzu değil, birçok tuz çeşidi vardır. Hepsi de birbirinden farklıdır. Gelin onları daha yakından tanıyalım...

Himalaya tuzu

Himalaya tuzunun dünya üzerindeki en saf tuzlardan bir tanesi olduğuna inanılır. Bu tuz, mineral bakımından oldukça yüksek bir seviyededir. Himalaya tuzu masaj ve diğer doğal bakım kürlerinde de kullanılır. Bu tuz ısı tutma kabiliyetine sahiptir. Rengi açık beyaz, kızıl ya da pembe de olabilir. Dekoratif amaçlı da Himalaya tuzu kullanılmaktadır.

Çeşnili tuz

Çeşnili tuz, limonla veya baharatlarla bir araya getirilmiş bir tuz çeşididir. Genel olarak İtalyanların ünlü risottosu gibi farklı tatların ortaya çıkması istenilen yemeklerde kullanılır.

Tütsülenmiş tuz

Bu tuz yanan odunlar üzerinde tütsülenir. Sahip olduğu odunsu kokudan dolayı ızgara üzerinde et yapılırken tercih edilir. Ayrıca etlerin yanında garnitür olarak kullanılan kumpir patateslere de lezzet katar.

Kaya tuzu

Kaya tuzunun bileşiminde 84 farklı element vardır. Bu sayede insan vücudunun ihtiyacı olan mineralleri tek başına karşılar. Kristal ve iri tanelere sahip olan kaya tuzu, yalnızca mutfakta değil dericilikten kozmetik sektörüne kadar birçok farklı alanda da kullanılır.

Havai deniz tuzu

Havai deniz tuzu siyah veya kırmızı renkte olabilir. Genellikle kalın çekilmiş bir tuzdur. Kırmızı renkteki tuz rengini Alaea isimli maddeden alır. Siyah tuz ise rengini kömürden almaktadır. Volkanik patlamalar sonucu ortaya çıkan bu tuzlar mineral bakımından zengindir ve deniz ürünlerinde kullanıldığında harika bir lezzete imza atar.

Fleur de Sel

Fleur de Sel "Tuz çiçeği" anlamına gelir. Bu tuz, Fransa'nın Brittany bölgesinde yer alan Guérande şehrinde elle toplanmaktadır. Toplanması meşakkatli olduğu daha pahalı bir tuzdur. Gerçek tuz tadına en yakın tuz olduğu bilinmektedir. Bilhassa sebzelerde kullanıldığında harika bir lezzet oluşturur.

Kar tuzu

Kar tuzu fleur de sel tuzuna göre çok daha az mineral içerir. Genel olarak salatalarda kullanılması tercih edilir. Yapısı kristal buz parçalarına benzer. Adı da buradan gelmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.