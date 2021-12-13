Mutfakta kullandığınız eşyaların son kullanma tarihini biliyor musunuz?

Mutfaktaki araçlarımız lezzetli yemeklere imza atmada en büyük yardımcımızdır. Peki onların bir son kullanma tarihi olduğunu biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde...



Mutfağımızda yemek yapmamıza yardımcı olan birçok araç bulunuyor. Bu araçlarının hepsinin bir son kullanma tarihi var. Bu tarih gelince yenileri ile değiştirilmeleri gerekiyor. Gelin bu tarihleri birlikte öğrenelim...

Tahta kaşık - Hepimizin mutfağında hiç olmazsa bir tane tahta kaşık bulunuyor. Tahta kaşıkları en fazla beş yıl kullanmamız tavsiye ediliyor. Çünkü bu kaşıkların zaman içerisinde üzerinde deformeler oluşabiliyor ve buralara mikroplar yerleşip sağlığımıza zarar verebiliyor.

Plastik spatulalar - Teflon tava ve tencereler için özellikle kullandığımız bu araçlar düşük ısıda yıkanırlarsa ömürleri en fazla iki sene oluyor. Daha sonra yenileriyle değiştirmeniz gerekiyor.

Soyma bıçağı - Sebze ve meyveleri doğramak için kullandığımız bıçakların ömrü iki senedir. İki senenin sonunda keskinliğini kaybeder ve bakteri oluşumu için zemin hazırlarlar.

Yapışmaz tabanlı teflon tavalar - Kullanımınıza da bağlı olarak bu teflon tavalar, yüzeyi bıçak ve maşa ile çizilmediği sürece en fazla üç sene kullanılabiliyor.

Plastik kesme tahtası - Plastik tahtaların üzerinde oluşan kesikler oluşabilecek bakteriler yüzünden, her üç yılda bir mutlaka değiştirilmesi gerekiyor.

Süzgeç - Süzgeçler ince delikli yapılara sahip olduğu için temizlenmeleri çok zordur. Bu yüzden yemek artıkları bu deliklerde kalabilir. Süzgeçleri her sene değiştirmeniz iyi olacaktır.

Plastik saklama kapları - Bulaşık makinesinde yıkanmayan saklama kapları bakteri üretmeye çok elverişlidir. Bu yüzden en fazla iki sene kullanılmalıdır.

Bulaşık makinesi - Eğer bulaşık makineniz alt kısımdan sızıntı yapıyor ve tamir edilemiyorsa ya da pompası çalışmıyorsa bulaşık makinesini yenilemeniz gerekecektir. Bulaşık makinelerinin ortalama ömrü on beş yıldır.

Fırın - Fırın ısınmıyorsa tamir ettirmek çok daha pahalıya mal olabilir. Bu yüzden yenisini satın almanız gerekebilir. Fırınların ortalama ömrü on altı yıldır.

Buzdolabı - Eğer derin dondurucu kısmı ve buzdolabının düğer kısımları soğutmayı gerçekleştirmiyorsa, buzdolabı artık görevini doldurmuş demektir. Çünkü buzdolaplarının soğutma sistemi hariç tüm parçaları değişebilir. Buzdolaplarının ortalama ömrü on dört yıldır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.