Mutfakta israfı önlemek için...

Hiç şüphesiz evde en büyük masrafı mutfak için yapıyoruz. Eti, sebzesi, meyvesi, kahvaltılığı, unu, şekeri derken gerçekten çok para harcıyoruz. Fakat buna rağmen onları doğru koşullarda muhafaza etmediğimiz için çöpe atıyor, israf ediyoruz. Peki bu israf nasıl önlenir? Besinlerimizi nasıl muhafaza etmeliyiz? Sizler için araştırdık...



Mutfak için aylık büyük bir bütçe ayırıyoruz. Et, sebze, meyve, kahvaltılık, ekmek, kuru bakliyat, un, şeker derken bütçemiz oldukça sarsılıyor. Ancak buna rağmen doğru koşullarda muhafaza etmeye özen göstermediğimiz için yiyeceklerimiz bozuluyor, küfleniyor, çürüyor ve israf oluyor. Bunun önüne geçmenin yollarını sizler için derledik...

Mutfaktaki besinlerimiz nasıl muhafaza edilmeli?

Patates ve soğan gibi yiyecekler saldıkları gazlar yüzünden bozuldukları zaman yanındaki diğer besinlerin de hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur. Patatesi fazla miktarda satın alıyor ve uzun süre bozulmadan muhafaza etmek istiyorsanız patateslerin birbirine değmeden, aralarında mesafe olacak şekilde durmasına özen göstermeniz gerekir.

Bal, bozdolabında muhafaza edildiği zaman soğuğun etkisiyle şekerlenir ve kötü bir görüntüsü ve kıvamı olur. Bunu engellemek geçmek için balı buzdolabında değil karanlık ve serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.

Aldığınız muzların kısa bir süre içerisinde kararıp çürümesinin önüne geçmek için sap kısımlarını streç film veya alüminyum folyo ile sarabilirsiniz. Bu sayede onları daha uzun süre içerisinde tüketebilirsiniz.

Sevdiğiniz sebzeleri her mevsim tüketebilmek için derin dondurucuda saklamak istiyorsanız, dondurucuya koymadan önce onları haşlamanız gerekir. Yaklaşık 3 dakika haşlayarak dondurucuda muhafaza ettiğiniz sebzeler 3 aya kadar bozulmadan saklanabilir.

Yemeklerde kullandığınız domates sosları, kavanoz açıldıktan sonra en fazla bir hafta bozulmadan durabiliyor. Daha sonra ise bozulmaya başlıyor. Bu problemin önüne geçmek için domates sosunuzu küçük parçalar halinde ayırıp dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

Marulları buzdolabında sakladığımızda zaman içerisinde sulanıp çürüyebiliyor. Bu problemin önüne geçmek istiyorsanız kağıt havlu ve peçetelere marul yapraklarını sararak dolaba koyabilirsiniz. Bu sayede marullar nemlenmeyecek ve hızlı bir şekilde çürümeyecektir.

Buzdolabında veya dolapta sakladığınız soğanlar, kısa bir süre içerisinde bozulabiliyor ve filizlenebiliyor. Soğanları naylon külotlu çoraplarda saklarsanız sekiz aya kadar bozulmadan durabileceklerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.