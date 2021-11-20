Mutfakta eliniz kesilirse bunları yapın

Mutfakta yemek yaparken hepimiz tatsız kazalar yaşar, parmağımızı kesebiliriz. Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekir? İlk yardım nasıl olmalı? Bu kesiklerin acısı ve izleri nasıl geçer? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...



Mutfakta küçük bir dikkatsizlikte hemen kendimizi yaralayabiliyoruz. Böyle bir durumda ilk yardım uygulamamız gerekiyor. Peki bu ilk yardım nasıl olmalı?

Kesik olma durumunda ilk yardım nasıl yapılmalı?

Herhangi bir keskin nesnenin neden olduğu kesiklerde sakin olmak ve yaranın mikrop kapmamasını sağlamak gerekir. Eğer kesik küçükse ve kanama azsa bol su ve sabunla yaranın olduğu yeri dezenfekte etmelisiniz. Daha sonra oksijenli su yardımıyla yaranın çevresini ve kurumuş kanları silin. Eğer kanama devam ederse steril bir bez ile yaraya baskı uygulayıp kanamayı durdurun.

Eğer kesik çok derinse, kan bir türlü durmuyor ve çok kan kaybediyorsanız evde vakit kaybetmeyip hızlı bir şekilde en yakın sağlık kurumuna gitmelisiniz. Böyle durumlarda yaranızın cerrahi müdahaleye ihtiyacı olabilir.

Oluşan kesiğe ne iyi gelir?

Kesiğinize ilk müdahaleyi yapıp onu bakterilerden koruyup kanı durdurdunuz. Buraya kadar her şey tamam. Fakat kesik acısı sizi rahatsız ediyorsa ve iz kalmasından korkuyorsanız bazı doğal yöntemlere başvurabilirsiniz.

Patates - Patates antienflamatuar ve antioksidan özelliğe sahiptir. Bu özellikleri sayesinde kesilen derinin iyileşmesini hızlandırır. Bir tane çiğ patates dilimini yaranın üzerine uygulayın. Bu şekilde yarım saat bekletin ve bu sürenin sonunda kesiğin olduğu bölgeyi temiz suyla yıkayın.

Zeytinyağı - Sızma zeytinyağı antioksidan özellik taşır. Bu yüzden cilt sağlığı için çok faydalıdır ve dokuların yeniden oluşmasını sağlar. Bir parça pamuğun üzerine zeytinyağı damlatın ve kesiğe uygulayıp cildinizin zeytinyağını emmesini sağlayın.

Yoğurt - Yoğurdun yanıklara iyi geldiğini hepimiz biliyoruz. Kesiğin üzerini kapatacak kadar yoğurdu yaralı bölgeye sürün ve yarım saat bekletip soğuk suyla yıkayın. Yoğurt kesiğe ve yaraya iyi gelerek cildin eski sağlığını kazanmasını sağlar.

Elma sirkesi - Herhangi bir alerjiye sahip değilseniz elma sirkesi de kesik izlerinize iyi gelecektir. Elma sirkesini yaranın üzerine masaj yaparak yedirin. Kurumasını bekleyin ve daha sonra bir defa daha aynı işlemi tekrarlayız. Bu uygulamayı günde en fazla 3 kez uygulamalısınız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.