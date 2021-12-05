Mutfakta bu hatalar çok sık yapılıyor

Hepimizin bir şekilde mutfaktan yolu geçiyor. Kendimize veya ailemize yemekler hazırlıyoruz. Fakat mutfakta birçoğumuz hatalar yapıyoruz. Gelin bu hataları öğrenelim ve bir daha tekrarlamayalım...



Mutfakta vakit geçirmeyi, yeni tarifler denemeyi sevenler de çok, mutfağın önünden bile geçmek istemeyenler de. Fakat yine de eninde sonunda mutfağa girmek zorunda kalıyoruz. Mutfakta birçoğumuz hatalar yapıyoruz. Bu yaptığımız yemeklerin lezzetini olumsuz etkiliyor. Bu hataları öğrenerek bir daha tekrarlamazsanız mutfakta çok daha başarılı yemeklere imza atabilirsiniz.

Mutfakta en sık yapılan hatalar

Birçoğumuz makarnayı haşladığımız suyun içerisine az miktarda tuz atıyoruz. Fakat makarna suyun içerisinde haşlanırken içerisine ilave edilen tuz hem makarnanın yapışmasının önüne geçer, hem de makarnanın içine ve dışına işlenerek çok daha lezzetli olmasını sağlar.

Birçoğumuz yemeğe sarımsağı çok erken bir aşamada sabırsız davranıp ekliyoruz. Bu yüzden sarımsaklar fazla pişerek yemeğin lezzetini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Eğer sarımsakları kavurmak istiyorsanız tencereye en son onu eklemelisiniz. Bu sayede yemeğinize hoş bir aroma katmasını sağlayabilirsiniz.

Birçoğumuz sebzeleri ve mantarları yıkadığımız gibi suyunun süzülmesini ve kurumasını beklemeden tencerenin içerisine ekliyoruz. Bu malzemeler ıslak oldukları için yağa değdikleri anda buhar çıkarıp etrafa yağ sıçratmasına neden oluyor ve vıcık vıcık bir hal alıyor. Bu malzemeleri ateşe koymadan önce onları tamamen kurutmanız gerekir.

Yemek yaparken tencereyi ağzına kadar doldurmayı birçoğumuz huy edindik. Fakat tavaya koyduğumuz malzemelerin birbirine değmemesine özen göstermek doğru olandır. Çünkü tavada kalan boş alan sayesinde ısı yiyeceklere eşit miktarda dağılır. Bu sayede çok daha güzel bir şekilde pişer.

Yemeği daha tam olarak soğumadan aceleci davranıp buzdolabına tıkıveriyoruz. Fakat ister çorba olsun, ister sos olsun, ister et yemekleri olsun buzdolabına ya da buzluğa kaldırmadan önce sıcak olmadıklarından emin olmamız gerekir. Çok fazla vaktiniz yoksa da soğuma işlemini hızlandırabilirsiniz. Örneğin genişçe bir kabı soğuk su ve buzla doldurup tencerenizi veya tavanızı bu kabın içerisine oturtur ve on dakikada bir içini karıştırırsanız yemeğiniz eşit bir şekilde soğuyacaktır. Tamamen soğuma gerçekleşince tencerenizi veya tavanızı buzdolabına gönül rahatlığıyla kaldırabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.