Bazen tüm günümüzü bazen de saatlerimizi mutfakta geçirebiliyoruz. Bu yüzden mutfak dolaplarımız da sık sık dağılıyor ve kirleniyor. Onları temizlemek ve düzenlemek sandığınız kadar zor değil. Gelin birlikte bakalım...



Mutfağımızda lezzetli yemeklere imza atıyoruz. Bazen tüm günümüz mutfakta geçiyor. Bu yüzden de belki de evin en çok kirlenen en çok dağılan yerlerinden biri mutfak. Mutfak araçlarımızı, gereçlerimizi kullandığımız dolapları temizlemek ve düzenlemek tüm gününüzü alacak sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Düzenli bir şekilde belirli adımları izleyerek giderseniz bu hiç de zor bir iş değil.

Mutfak dolapları nasıl düzenlenmeli?

Öncelikle işe mutfak dolaplarında artık kullanmadığınız veya tarihi geçmiş ürünleri ayırarak başlayın. Fazlalıklardan arındırırsanız onları çok daha düzenli tutabilirsiniz.

Mutfak dolaplarını temizlemek için küçük bir kovanın içerisine bir çay kaşığı kadar bulaşık deterjanı ve bir su bardağı sirke ilave edin. Daha sonra yarısını biraz geçecek kadar su ekleyin. Daha sonra bez veya sünger yardımıyla tüm dolapları bu karışımla temizleyin. Islak bir bezi bol bol durulayarak tüm dolapların içini silin. Bezi güzel bir şekilde sıktığınıza emin olun. Daha sonra dolapların deforme olmaması için kuru bir bezle kurulayın.

Piyasada birçok düzenleyici ürün satılıyor. Bu ürünlerden temin ederek mutfaktaki küçük eşyaları daha düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca kuru bakliyatlarınızı da poşetlerinde değil, saklama kaplarında saklayarak hem daha rahat kullanabilir hem de daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Dolaplarınızı yerleştirirken en çok kullandığınız eşyaları en kolay ulaşılabilir yerlerde tutun. Bu sayede onları daha kolay alır ve gereksiz dağınıklığa neden olmazsınız. Tencereleri ve tavaları ocağınızın yakınlarına bir yere depolayın. Onları iç içe geçirerek dolaba koyabilirsiniz. Fakat teflon tavalar bu yöntemle çizilebileceği için aralarına havlu kağıt koyabilirsiniz.

Sürekli olarak kullanmadığınız, narin ve kırılabilir mutfak eşyalarını mutfak dolaplarının en üst bölmelerinde saklamak mantıklı olacaktır.

Baharat raflarını düzenlerken onları ocağın yakınlarında muhafaza etmemeye dikkat edin. Isı değişimleri onlar için iyi olmayacaktır. Ayrıca baharatlarınız cam bir kapta bulunmalılar, buna da özen göstermeniz gerekir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.