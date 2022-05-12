Mutfak Bahane yarışmacısı Şiva kim? Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Şiva nereli, kaç yaşında? Şiva Instagram hesabı adresi nedir? ATV'nin gündü kuşağında yayınlanan yemek yarışma programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacılarının kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Evli çiftlerin katıldığı yarışmaya bu kez evli olmayan Şiva-Volkan çifti katıldı. Peki Şiva'nın soyadı ne? Konuşması ve tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Şiva'nın kim olduğu ve nereli olduğu haberimizin detayında.

Mutfak Bahane yarışmacısı Şiva kim? Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Şiva nereli, kaç yaşında? Şiva Instagram hesabı adresi nedir? ATV'nin gündü kuşağında yayınlanan yemek yarışma programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacılarının kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Evli çiftlerin katıldığı yarışmaya bu kez evli olmayan Şiva-Volkan çifti katıldı. Peki Şiva'nın soyadı ne? Konuşması ve tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Şiva'nın kim olduğu ve nereli olduğu haberimizin detayında.

ATV ekranlarının sevilen programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacıları haftanın birincisi olabilmek için ellernden geleni yapmaya çalışıyor. Yarışma formatı gereği evli çifletin katıldığı yarışmada bir değişiklik yapıldı ve bu kez aileleri yüzünden evlenemeyen Şiva-Volkan çifti yarışmaya katıldı. Yarışmada dikkatleri üzerine çeken Şiva'nın kim olduğu izleyiciler tarafından internette araştırılıyor.

Mutfak Bahane yarışmacısı Şiva kim?

Şiva Mutfak Bahane programının yarışmacısıdır. Şiva yarışmaya evlilik planları yaptığı Vokan ile katıldı. Şiva ile Volkan'ın evliliklerinin aileler nedeniyle gerçekleşemediği öğrenildi. Programda sık sık tartışan çiftin birliktelikleri de çıkmaza girmiş durumda.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Şiva nereli, kaç yaşında?

Şiva aslen İranlı ancak Londra'da doğmuş ve büyümüştür. 5 senedir İstanbul'da yaşayan Şiva Mutfak Bahane programına 17 Ocak'ta katıldı. Şiva fizyoterapi bölümünde eğitimine devam ediyor. Şiva 25 yaşındaki satış danışmanı Volkan ile nişanlandı. Şiva ve Volkan çifti Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmasında yarışıyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hakkında

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak! .