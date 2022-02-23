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Mutfağınız küçük ve sıkışıksa 9 küçük tüyo

Mutfağınız küçük ve sıkışıksa 9 küçük tüyo ile mutfağınızı daha geniş gösterebilirsiniz. İşte, küçük mutfağı büyük gösterecek birbirinden pratik 9 farklı dekorasyon önerisi:

1 Saat Önce
2022-02-23 13:29:10
Mutfağınız küçük ve sıkışıksa 9 küçük tüyo
  • Açık Renk Mobilya Seçin

Küçük bir mutfağınız varsa eğer koyu renklerden uzak durmalısınız. Açık renk mobilyalar daha geniş gösterecektir. Tercihen beyaz ya da krem rengi tonlarını kullanarak mutfağınıza farklı bir açı katabilirsiniz.

  • İyi Işıklandırma

Ortamı geniş gösteren diğer bir unsur ışıktır. Işık alan aydınlık alanlar ortamı genişletir. Mutfağınız gün ışığını iyi almıyorsa ışıklandırma ile geniş gösterebilirsiniz. Tepe ışığı dışında tezgah içi ya da altı ışıklandırma ortamı geniş gösterecektir.

  • Parlak Eşyalar

Eşya ve mobilyalarınızı mat seçmek yerine parlak seçebilirsiniz. Parlak seçmiş olduğunuz mobilyalar yansıma yaparak ortamı daha geniş gösterecektir.

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  • Tezgahları Boş Bırakın

Fazla eşya doluluk katacaktır. Bu da ortamın daralmasına sebep olacaktır. Küçük bir mutfağa sahipseniz tezgah üzerlerini olabildiğince boş bırakın, böylece alanınız daha geniş kalacaktır. Gizli saklama alanları oluşturarak eşyalarınızı orada depolayabilirsiniz.

  • Ayna Kullanabilirsiniz

Eğer ayna görüntüsü seviyorsanız aynalar kesinlikle mutfağınızı genişletecek! Tezgah arkası döşemelerinizde daha koyu renkli aynalar tercih ederek ortamı daha geniş gösterebilirsiniz.

  • Dolap Kapaklarını Değiştirin

Bazı dolap kapaklarınızı camlı dolap kapakları ile değiştirerek derinlik kazandırabilirsiniz.

  • Parke Tercihlerinizi Gözden Geçirin

Parke tercihlerinizi açık renk kullanabilir ya da toprak tonlarında tercih edebilirsiniz. Düzen olarak çapraz dizilmiş parkeler ortama derinlik katarak geniş gösterir.

  • Katlanır Mobilyalar Tercih Edin

Ortamınız darsa eğer bir de masa sandalye koyarak ortamınızı daraltmayın. Onun yerine katlanabilir masa sandalye alarak ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz ve ortamdan yer kazanmış olursunuz.

  • Beyaz Eşyaları Dolaplara Yerleştirin

Fırın, buzdolabı, mikrodalga fırın gibi beyaz eşyalarınızı ortamda tutmak eşya fazlalığı gibi gözükebilir. Bu sebeple beyaz eşyalar için dolaplarda yer açtırabilir o bölgelere yerleştirebilirsiniz.

Kaynak: lezzet.com.tr

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