Mutfağın en kirli noktalarını biliyor musunuz?

Evinizin en kirli yerinin banyo olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında evimizin en kirli yeri mutfak. Mutfakta oluşan zararlı bakteriler yüzünden hasta dahi olabilirsiniz. Peki mutfağın en kirli noktaları neresi? Sizler için araştırdık...



Herkes evin en kirli yerinin banyo olduğunda neredeyse hem fikir. Fakat bu oldukça yanlış bir düşünce. Aslında evimizin en kirli yeri mutfaktır. Mutfakta da diğer bölümlere göre çok daha kirli olan yerler vardır.

Mutfağın en kirli noktaları neresi?

Mutfak tezgahı - Mutfak tezgahları genellikle gözümüze temiz gözükür. Fakat mutfak tezgahlarının %32'si hastalık oluşumuna sebep olan bakterilerin yaşadığı bir yerdir. Buradaki bakterilerden kurtulmak için tek kullanımlık temizlik bezleri kullanmayı veya kullandığınız bezleri sık sık dezenfekte etmeyi düşünebilirsiniz.

Mutfak lavabosu - Su her şeyi temizler diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mutfak lavabosuna sık sık su aksa da o da mutfağın en kirli noktalarından biri. Mutfak lavabolarının %45'i bakterilerle doludur. Lavabonuzu mikrop ve bakterilerden arındırmanın yolu ise mutfak temizlik maddeleri ile sık sık yıkamak ve içine düşen artıkları temizlemekten geçiyor.

Bulaşık süngeri - Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bulaşık süngerlerinin %75'inde sağlığa zararlı salmonella bakterisi bulunuyor. Bulaşık süngerlerindeki bakterilerden kurtulmak için 30 saniye boyunca süngerleri mikrodalga fırında ısıtmayı deneyebilirsiniz.

Kesme tahtası - Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kesme tahtalarının %18'inde coli bakterisi mevcut. Eğer kesme tahtanızı cam seçerseniz bu problemden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Çünkü ahşap veya kesme tahtalarında oluşan çiziklerde bakteriler çok kolay bir şekilde kendilerine yaşama alanı bulacaktır.

Buzdolabı sebzeliği - Buzdolabımızın sebzelik kısmı salmonella ve listeria gibi bakterilerin üremesine ortam verir. Bu bölgeyi belirli aralıklarla temizlerseniz ve sakladığınız tüm sebzeleri türlerine göre farklı kap veya poşetlerde kapalı bir şekilde muhafaza ederseniz bu sorundan kurtulabilirsiniz.

Buzdolabı dondurucusu - Buzdolaplarımızın dondurucu kısmı nem yüzünden bakteri üremesine yol açar. Ayı zamanda burada etlerin suları birbirinin üzerine de akabilir. Bu yüzden tıpkı sebzelik gibi ayda bir dondurucunuzu da temizlemeniz gerekiyor.

Konserve açacağı - Konserve açacakları da sık sık temizlenmediği zaman salmonella gibi bakterilerin üreme ortamı olabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.