Mustafa Varank: TEKNOFEST heyecanını tüm dünyaya yayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçmişte TEKNOFEST'E katılan gençlerin bir kısmının şu anda kendi firmalarını kurduklarını belirterek, 'Bu araçları üretiyorlar, bunlardan para kazanıyorlar. İşte bizim amacımız Türkiye'ye katma değerli üretimle kalkındırmak' dedi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edilen TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret eden Varank, "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" ile "Araştırma Projeleri Yarışması"na katılan gençlerle görüştü, projeleri inceledi.

Varank, burada gazetecilere, bugün Bakanlık olarak Giresun'a kazandırdıkları projelerin resmi açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bunun yanında Giresun'a gelirken heyecan duymasına neden olan TEKNOFEST KARADENİZ'de İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın gerçekleştirildiğine işaret eden Varank, şu anda finallere katılan lise ve üniversite öğrencilerinin kendi geliştirdikleri insansız su araçlarıyla verilen görevleri yerine getirmeye çalıştığını aktardı.

Varank, yarışmanın Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edildiğini kaydederek, "Buraya olimpik yüzme havuzu kazandırdık, sadece spor için değil işte teknoloji yarışmaları için de kullanılıyor. Hemen arkamızda yine stadyumumuz var, gerçekten güzel bir stadyumu Giresun'a kazandırdık" diye konuştu.

TEKNOFEST'in iki ayağı olduğunu ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesi gençlerimizi, çocuklarımızı geleceğin teknolojilerine, bilime yönlendirdiğimiz teknoloji yarışmaları. Çok farklı kategorilerde binlerce gencimiz bu yarışmalara katılıyor. Ama bunun yanında bizim özellikle Türkiye olarak yerli ve milli imkanlarla yaptığımız gelişmeleri vatandaşlara gösterdiğimiz çeşitli etkinlikler oluyor. İşte buradaki İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması aslında geleceğin trendleri açısından çok önemli. Biliyorsunuz şu anda Karadeniz'de gazımızı çıkarmakla ilgili çok ciddi bir faaliyet var. Orada bu tip su altında çalışan insansız araçlar kullanılıyor ve bunu geliştiren mühendisler de tıpkı buradaki gençlerimiz gibi geçmişte bu alanlara yönelmiş, bu çalışmaları yapmış insanlar."

"Bu gençler geleceğin en başarılı mühendisleri olacak"

Varank, gençlerin böyle zor bir kategoride kendi takımlarını kurmalarının, Türkiye'nin dört bir tarafından gelerek Giresun'da yarışmalarının önemine dikkati çekti:

"Geçmişte bu yarışmalara katılan gençlerin bir kısmı şu anda kendi firmalarını kurmuş vaziyetteler, bu araçları üretiyorlar, bunlardan para kazanıyorlar. İşte bizim amacımız Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmak, bunun yolu insana yatırım yapmaktan geçiyor. Bu gençler geleceğin en başarılı mühendisleri olacak, teknik adamları olacak. Bu manada biz de TEKNOFEST'in ne kadar güzel bir atmosfer oluşturduğunu görmekten çok memnunuz."

Giresunluları ve çevre illerdeki vatandaşları yarışmaları izlemeye davet eden Varank, "Bunun yanında tüm Türkiye'yi de TEKNOFEST KARADENİZ Samsun'da finallere davet ediyoruz, gelsinler orada Türkiye'nin başarılarını görsünler, orada dereceye giren çocuklarımızın projelerini dinlesinler, hep beraber inşallah ülkemizi kalkındırma yolunda, yolumuza devam edelim" dedi.

Bakan Varank, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın zor bir yarışma olduğunu vurgulayarak, suyun altında birtakım görevleri araçlara yaptırabilmenin, bir kısmını da otonom şekilde yaptırabilmenin kolay bir iş olmadığını söyledi.

"TEKNOFEST heyecanına Azerbaycan ile başladık, tüm dünyaya yayacağız"

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamındaki bu yarışmanın organizasyonunun ASELSAN tarafından yapıldığını belirten Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"ASELSAN gençlere burada birebir kendi mühendisleriyle teknik destek veriyor. Bunun yanında bu araçları yapabilmeleri için kendilerine maddi destekler veriyoruz ve ilk yarışmadan bugüne geldiğimizde birtakım hazır ürünlerin birleştirildiği araçlardan artık bütün tasarımın, üretimin genç kardeşlerimiz tarafından, lise öğrencileri tarafından yapıldığı yarışmalara gelmiş bulunuyoruz. Bu da bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu aslında gösteriyor.

İnşallah biz TEKNOFEST heyecanına Azerbaycan ile başladık, tüm dünyaya yayacağız ama bu heyecanı şehirlerimize yaymış olmaktan da çok memnunuz. Bugün Giresun'dayız, öğrencilerimizin hepsine sordum Giresun'dan memnun kaldınız mı? Beğendiniz mi? Hepsi memnun, Giresunluların misafirperverliğinden memnun, fındık ikramından memnun, dolayısıyla bu heyecanı şehirlere yaymamız da gerçekten Anadolu'daki teknoloji ateşini harlamak açısından çok önemli. İnşallah biz yolumuza devam edeceğiz." .