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Mustafa Varank'ın soyu Vikinglere mi dayanıyor? Mustafa Varank Viking mi? (Soru-Cevap)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya platformu Twitter üzerinden gençlerin sorusunu yanıtladı. Birbirinden ilginç sorulara yanıt veren Varank 'Soyunuzun Vikinglere dayanma ihtimali var mı' sorusuna da içtenlikle yanıt verdi. Peki Mustafa Varank'ın soyu Vikinglere mi dayanıyor? Mustafa Varank aslen Viking mi? İşte Mustafa Varank'ın bu sorulara verdiği yanıt...

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05.05.2021 10:46:49
Mustafa Varank'ın soyu Vikinglere mi dayanıyor? Mustafa Varank Viking mi? (Soru-Cevap)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya platformu Twitter üzerinden gençlerin sorusunu yanıtladı. Birbirinden ilginç sorulara yanıt veren Varank "Soyunuzun Vikinglere dayanma ihtimali var mı" sorusuna da içtenlikle yanıt verdi. Peki Mustafa Varank'ın soyu Vikinglere mi dayanıyor? Mustafa Varank aslen Viking mi? İşte Mustafa Varank'ın bu sorulara verdiği yanıt...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlerden kendisine sorulan 10 soruya içtenlikle yanıt verdi. Kullandığı araba markasından maaşına kadar gelen soruları yanıtlayan Varank ''Soyunuzun Vikinglere dayanma ihtimali var mı" sorusuna da yanıt verdi. 

Mustafa Varank'ın soyu Vikinglere mi dayanıyor?

1 Ocak 1976'da Trabzon Of'ta dünyaya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın soyu Vikinglere mi dayanıyor? Bakan Varank 'Soyunuzun Vikinglere dayanma ihtimali var mı" sorusuna yanıt verdi. Vikingler ya da Varangiyanlar meselesine DNA testi de dahil olmak üzere kafa yorduğunu anlatan Varank, "Sülalemizin fiziksel özelliklerine ve soyadımızın tarihi gelişimine baktığımda böyle bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank kimdir?

Mustafa Varank 1 Ocak 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Mustafa Varank 10 Temmuz 2018'den beri Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev almaktadır.

Mustafa Varank İlköğrenimini İstanbul'daki Yedikule İlkokulu'nda, lise eğitimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl eğitimine devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yüksek lisansını İndiana Üniversitesi bilgisayar bilimleri bölümünde yaptı. Ayrıca bu dönemde Florida Üniversitesinde uzman, İndiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi ve sistem yöneticisi olarak çalıştı. Florida Eyaletindeki Tallahassee Community College'da ağ hizmetleri teknolojileri konusunda eğitim aldı.

2005 yılında ABD'de eğitimini tamamlayan Varank, Türkiye'ye döndü ve Başbakanlıkta göreve başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 2014 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Varank'a büyükelçi ünvânı verildi. 2018 genel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 66. hükümette sanayi ve teknoloji bakanı olarak görev aldı. 10 Temmuz 2018'de görevi Faruk Özlü'den devraldı.

İyi derecede İngilizce bilen Varank, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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