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TIMETURK / GENEL / Mustafa Üstündağ’dan 15 Temmuz çıkışı!

Mustafa Üstündağ’dan 15 Temmuz çıkışı!

24 TV’de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu olan oyuncu Mustafa Üstündağ’dan 15 Temmuz çıkışı geldi. Oyuncu, darbe girişimine yönelik ‘tiyatro’ söylemleri için sert ifadeler kullanan Üstündağ, “252 insanımız canından oldu. Tiyatroda ise kimse ölmüyor” dedi.

2 Saat Önce
2021-07-12 14:00:50
Mustafa Üstündağ’dan 15 Temmuz çıkışı!

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24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu oyuncu Mustafa Üstündağ oldu. Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Üstündağ, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik 'tiyatro' söylemlerine sert çıktı.

“NİYE BU KADAR ÇABUK UNUTUYORUZ”

“252 insanımız canından oldu. Tiyatro öyle bir şey değil” diyen Mustafa Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti:
“Tiyatro oynadığınız zaman kimse ölmüyor. Filmlerde de kimse ölmüyor. Hepimizin bir siyasi görüşü ve inandığı sistem var… O hepimizin ortak bir başkaldırısıydı. Sonra ne oldu? O akşam hepiniz Meclis'te beraber değil miydiniz? Hep beraber diretmediniz mi? Bu insanlar hep beraber sokaklara çıkmadı mı? Peki ne oldu şimdi? Biz niye bu kadar çabuk unutuyoruz? 252 can gitti… Bir sürü ocak söndü. Bir sürü annesiz-babasız- evlatsız kaldı…”

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“15 TEMMUZ'UN TARTIŞILACAK HİÇBİR TARAFI YOK”

“15 Temmuz'un tartışılacak hiçbir tarafı yok. İnsanlar sokaklara çıktı, 250 insanımız öldü. Bunun sağcısı, solcusu yok. Bu darbe girişimi kabul edilemez. Bunu yapanlar rezil olup, kaçıp gitti. Kendi insanımız öldü ve biz buna dur dedik, insanlar ölüme gittiler! Bu duruma hep beraber karşı durmakla yükümlüyüz. Seçilmişler darbe ile gidemez!”

“KİM BU VATAN İÇİN HİZMET EDİYORSA, ELİMDEN GELDİĞİ KADAR GÜCÜMÜN YETTİĞİ KADAR YANINDAYIM”

Yandaş söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna ise oyuncu, “Bunu anlamış değilim. Böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir partiye üye değilim, hiçbir siyasi partiyle organik bir bağım yok. Altını çizerek söylüyorum, kim bu vatan için hizmet ediyorsa, elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yanındayım” şeklinde cevap verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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