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TIMETURK / GENEL / Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop adaylık açıklaması?

Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop adaylık açıklaması?

Siyasette üçüncü dönem tartışmaları devam ediyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, 'Aradan 5 sene geçti, jeton yeni düşmüş. Arkadaşlar yeni bir şey bulduklarını zannediyor. Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. Bu konu net, 2 defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi.' ifadelerini kullandı.

3 Saat Önce
2022-02-10 14:43:29
Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop adaylık açıklaması?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki tartışmalara değindi. Mustafa Şentop, konuyla ilgili, "Komisyon raporuna göre bu konu tartışmaya kapalı. Genel Kurul'da bu konu görüşülmüş, farklı bir görüş ifade edilmemiş aradan beş sene geçmiş. Beş sene önce bu konu net bir şekilde ortaya konmuş. Her konuda konuşan kişilerin bu konuda tartışabilmesi mümkün değil. Bu konuda hiçbir tartışma yok. Akademisyen arkadaşların yazmış olduklarını da okudum, komisyon raporuna değinmediklerini gördüm. Raporda açıkça yazıyor.

    1. madde dediğimiz yeni madde Nisan 2018' de yürürlüğe girmiştir. Cümlelerin aynı olması eski hükmün geçerli olduğu anlamına gelmiyor. Madde bir bütün olarak yürürlüğe konulmuş." ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIKLAR

Meclis Başkanı Şentop ayrıca, "Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda devletin başıdır. Dokunulmazlıklarla ilgili bilgileri zaman zaman alıyor. Dokunulmaz, kişilere suç işleme özgürlüğü vermez. Daha önce de söyledim, anayasal düzene karşı hareketler içerisinde bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması taraftarıyım." diye belirtti. .

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