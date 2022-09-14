Mustafa Şen kimdir? Mustafa Şen ne dedi? Mustafa Şen-İlber Ortaylı olayı nedir? Ünlü tarihçi İlber Ortaylı geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mustafa Şen'in açıklamasına sert tepki gösterdi. İlber Ortaylı katıldığı televizyon programında Mustafa Şen'in Suriyelilerle ilgili paylaşımına tepki göstermesi gündeme oturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Şen'in kim olduğu ve nede dediği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Mustafa Şen kimdir? Mustafa Şen ne dedi? Mustafa Şen-İlber Ortaylı olayı nedir? Ünlü tarihçi İlber Ortaylı geçtiğimiz sene sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mustafa Şen'in açıklamasına sert tepki gösterdi. İlber Ortaylı katıldığı televizyon programında Mustafa Şen'in Suriyelilerle ilgili paylaşımına tepki göstermesi gündeme oturdu. Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Şen'in kim olduğu ve nede dediği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in kim olduğu ve kaç yaşında olduğu son zamanlarda merak ediliyor. AK Parti'de önemli görevleri üstlenen Mustafa Şen Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. İşte Mustafa Şen'in hayatı ve biyografisi...

Mustafa Şen kimdir?

Mustafa Şen Trabzon ilinin Akçaabat ilçesinde 1966 yılında dünyaya geldi. 56 yaşında olan Mustafa Şen ilk, orta ve lise eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversites Tarih Bölümünü tamamladı.

Ardından Sakarya Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlayan Mustafa Şen Boğaziçi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde Doktora çalışmaları yaptı.

Üniversite çalışmalarının ardından siyasete atılan Mustafa Şen 1980'li ve 90'lı yıllarda MGV bünyesinde gençlik çalışmalarında bulundu ve İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Fazilet Partisi'nde görev alan ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mustafa Şen uzun yıllar GENAR Araştırma Merkezi Genel Müdürlüğünü yürüttükten sonra, bir süre Başbakanlık Başmüşavirliği vazifesini deruhte etti.

İki kez AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı yaptı.

Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı alanında iş görüyor.

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Şen ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Mustafa Şen-İlber Ortaylı olayı nedir?

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV'de katıldığı "Teke Tek" isimli programda, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e yönelik sert bir tepki gösterdi. Geçen yıl sosyal medya üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, “Suriye'den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek'” ifadelerini kullanmıştı. İlber ORtaylı bu ifadelere sert tepki gösterdi. Ortaylı televizyon programında yaptığı açıklamada "Ortaylı, "Nasıl oluyor da bir partinin genel başkan yardımcısı, yani Mustafa Şen, 'bu topraklardan gideceklervarsa önce bir siz gidin' diye laf atıyor öbürlerine. Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez. Üstü örtülüyor, hiç lafı edilmiyor" dedi.

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