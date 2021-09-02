İş dünyası Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefat ettiği haberi ile sarsıldı. Daha önce Covid-19 teşhisi koyulan ve tedavi altında olan Mustafa Selim Yaşar tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Peki Mustafa Selim Yaşar kimdir? Mustafa Selim Yaşar kaç yaşındaydı? İşte Mustafa Selim Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

İş dünyası Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın vefat ettiği haberi ile sarsıldı. Daha önce Covid-19 teşhisi koyulan ve tedavi altında olan Mustafa Selim Yaşar tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti. Peki Mustafa Selim Yaşar kimdir? Mustafa Selim Yaşar kaç yaşındaydı? İşte Mustafa Selim Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

Mustafa Selim Yaşar kimdir?

Mustafa Selim Yaşar 1956 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Mustafa Selim Yaşar Nisan 2015 ayından itibaren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Mustafa Selim Yaşar, 1956 yılında İzmir‘de doğmuştur. Babası Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar‘dır. Annesinin adı Zuhal Yaşar'dır. Feyhan Yaşar Kalpaklıoğlu (d. 5 Şubat 1955) ve İdil Yiğitbaşı (d.1964) adında 2 kız kardeşi vardır. 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne üniversitesinden, 1980 yılında New York Üniversitesinden ve 1981 yılında New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü'nden mezun oldu.

Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlenirken ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi.

Mustafa Selim Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi.

2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği'ni üstlendi. 2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Mustafa Selim Yaşar, halen birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev aldı.

Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015'ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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