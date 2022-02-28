Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?

28 Şubat sürecini değerlendiren Mustafa Sarıgül ne söyledi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül darbe hakkında ne dedi? Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı ne ? İşte detaylar...

Sarıgül partisinin MYK toplantısı öncesinde 28 Şubat süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında demokrasiye inanıyorsak 28 Şubattan menfaat umanları yargılamamız gerekir sözleri dikkat çekti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Demokrasiye inanıyorsak, milli iradeye saygılıysak, 28 Şubat'ı doğru sorgulamamız, 28 Şubat'tan menfaat elde edenleri tek tek yargılamamız gerekir. Aksi takdirde, mağdurlar değişir ama mağduriyetler devam eder." dedi.

Bütün darbeleri lanetleyerek, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile darbelerde hayatını kaybeden, zarar gören, eziyet çekenleri rahmetle ve saygıyla andığını belirten Sarıgül, 28 Şubat'ı, "Türk demokrasi tarihi açısından utanç verici bir olay" olarak niteledi.

28 Şubat sürecinde, yüz binlerce insanın işsiz kaldığını, binlerce vatandaşın, eğitim, özlük, çalışma hakkını kaybettiğini belirten Sarıgül, bu dönemin bir ceza davasına konu edildiğini ve mahkemenin meşru bir hükümeti istifaya zorlamak için yapılanların bir "darbe" olduğuna hükmettiğini söyledi.

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