DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
YÖK’ten Ukrayna açıklaması
Benzine ne kadar indirim yapıldı? 1 Mart Akaryakıt indirimi
Rus kulüpleri ve milli takımları hakkında FIFA ve UEFA kararı
Kaloriferci alımı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı kaloriferci alım ilanı
KYK bursu arttı mı? KYK bursu 1250 lira mı oldu? KYK lisans öğrenci bursu zamlandı mı?
Rusya’dan NATO’ya ‘silah göndermeyin’ uyarısı
TUBİTAK bursları zamlandı mı? TUBİTAK bursu ne kadar oldu?
TÜBİTAK bursu arttı mı? 2022 TÜBİTAK bursu 1250 TL mi oldu? Lisans bursu 1250 liraya mı yükseldi?
Putin’den Rus halkına 'döviz' yasağı
Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?
'AB imzası' attı ve Rus askerlerine seslendi: Komutanlarınıza inanmayın
Rusya-Ukrayna müzakeresi ne oldu? Rusya ile Ukrayna anlaştı mı?
ABD: Rusya Kiev'i alma niyetinde, hava üstünlüğü yok
Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?
Mazota indirim mi yapıldı? Mazota ne kadar indirim geldi? Son dakika Mazot indirimi

TIMETURK / GENEL / Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?

Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?

28 Şubat sürecini değerlendiren Mustafa Sarıgül ne söyledi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül darbe hakkında ne dedi? Mustafa Sarıgül'ün partisinin adı ne ? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-02-28 19:43:50
Mustafa Sarıgül 28 Şubat hakkında ne dedi? TDP başkanı Mustafa Sarıgül ne dedi?

Sarıgül partisinin MYK toplantısı öncesinde 28 Şubat süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında demokrasiye inanıyorsak 28 Şubattan menfaat umanları yargılamamız gerekir sözleri dikkat çekti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Demokrasiye inanıyorsak, milli iradeye saygılıysak, 28 Şubat'ı doğru sorgulamamız, 28 Şubat'tan menfaat elde edenleri tek tek yargılamamız gerekir. Aksi takdirde, mağdurlar değişir ama mağduriyetler devam eder." dedi.

Bütün darbeleri lanetleyerek, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan ile darbelerde hayatını kaybeden, zarar gören, eziyet çekenleri rahmetle ve saygıyla andığını belirten Sarıgül, 28 Şubat'ı, "Türk demokrasi tarihi açısından utanç verici bir olay" olarak niteledi.

28 Şubat sürecinde, yüz binlerce insanın işsiz kaldığını, binlerce vatandaşın, eğitim, özlük, çalışma hakkını kaybettiğini belirten Sarıgül, bu dönemin bir ceza davasına konu edildiğini ve mahkemenin meşru bir hükümeti istifaya zorlamak için yapılanların bir "darbe" olduğuna hükmettiğini söyledi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş