Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin ölümü Türkiye'nin gündemine oturmutu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katılan çiftin çocukları olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi. Cinayetlerle ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa Okşen'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Mustafa Okşen kimdir?

Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin ölümü Türkiye'nin gündemine oturmutu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katılan çiftin çocukları olayın aydınlatılması için yetkililerden yardım istedi. Cinayetlerle ilgili tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Mustafa Okşen'in kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. Peki Mustafa Okşen kimdir? Mustafa Okşen neden öldü?

Konya'da 3 yıl önce işlenen cinayetlerin nedeni yıllar sonra çözüldü. Televizyon programına katılarak ailesinin katledenlerin bulunmasını isteyen Büyükşen çiftinin çocuklarının feryadı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kurulan ekip ile cinayetler çözüldü. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı. Mustafa Okşen'in cezaevinde öldüğü açıklandı. Peki Mustafa Okşen kimdir? Mustafa Okşen ölüm nedeni ne?

MUSTAFA OKŞEN KİMDİR?

Mustafa Okşen, Necla-Metin Büyükşen çiftinin ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı.

Mustafa Okşen 1982 yılında doğduğu ve 2021 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükşen çiftini yanlışlıkla vurduğu belirlenirken, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

MUSTAFA OKŞEN ÖLÜM NEDENİ NE?

Mustafa Okşen'in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak, Okşen'den alınan örnekler, detaylı araştırma için de adli tıp kurumuna gönderildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Büyükşen çifti cinayetinde ‘kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen revire götürüldü. Hastaneye kaldırılan Mustafa Okşen kurtarılamadı. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.