Mustafa Murat Ayhan kimdir, nereli? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili cinayeti itiraf etti?

Mustafa Murat Ayhan kimdir, nereli? Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu adında genç bir kız vahşice katledildi. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan genç kızı öldürüp parçaladıktan sonra gömdüğünü itiraf etti. Olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Antalya'da emlakçılık yaptığı belirlenen Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi kan dondurdu.

Mustafa Murat Ayhan kimdir, nereli? Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu adında genç bir kız vahşice katledildi. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan genç kızı öldürüp parçaladıktan sonra gömdüğünü itiraf etti. Olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Antalya'da emlakçılık yaptığı belirlenen Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi kan dondurdu.

Antalya'da 26 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu bir süre önce tartıştığı evden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Haytaoğlu'nun ailesi durumu polise bildirmiş polisin titiz çalışması sonucu göaltına alınan Mustafa Murat Ayhan emniyetteki ifadesinde genç kızı vahşice öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan sorgusunda ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dedi. Ekipler Haytaoğlu'nun cansız bedenini ormanlık alanda buldu. Antalya'da emlakçılık ve müteahhitlik yaptığı tespit edilen katil Mustafa Murat Ayhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mustafa Murat Ayhan kimdir, nereli?

Mustafa Murat Ayhan 1973 yılında Isparta doğumlu.

Mustafa Murat Ayhan 1996 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun oldu.

2007 Yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

Mustafa Murat Ayhan Antalya'da müteahhitlik ve emlakçılık yaptığı öğrenildi. Mustafa Murat Ayhan'ın kendine ait mühendislik firmasında proje, kontrollük ve müteahhitlik hizmetleri verdiği tespit edildi.

Ayhan, İMO Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve 15. ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldı.

Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir?

Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında üniversite öğrencisiydi.

Azra Gülendam Haytaoğlu Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik bölümü öğrencisiydi.

Azra Gülendam Haytaoğlu 5 gündür kayıptı. Azra Gülendam Haytaoğlu vahşice katledilmiş olarak bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen emlakçı M.M.A. (48) gözaltına alındı. Genç kızın cesedi parçalara ayrılmış olarak ormanlık alanda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.