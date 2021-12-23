Mustafa Elitaş kimdir? AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş nereli? AK Parti'de önemli görevleri yürüten ve devlet bakanlığı yapan Mustafa Elitaş'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak CHP'li Veli Ağbaba'nın cüzdanını TBMM kürsüsünde unutması üzerine 'Cüzdanına sahip çıkamayan, bu ülkenin bütçesine nasıl sahip çıkacak' açıklamasını yapan Mustafa Elitaş Kayseri Milletvekilidir. İşte Mustafa Elitaş'ın hayatı ve biyografisi...

Mustafa Elitaş kimdir? AK Parti Milletvekili Mustafa Elitaş nereli? AK Parti'de önemli görevleri yürüten ve devlet bakanlığı yapan Mustafa Elitaş'ın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak CHP'li Veli Ağbaba'nın cüzdanını TBMM kürsüsünde unutması üzerine "Cüzdanına sahip çıkamayan, bu ülkenin bütçesine nasıl sahip çıkacak" açıklamasını yapan Mustafa Elitaş Kayseri Milletvekilidir.

Mustafa Elitaş'ın kim olduğu son günlerde vatandaşlar tarafından oldukça fazla merak ediliyor. Mustafa Elitaş AK Parti milletvekildir. Elitaş aynı zamanda 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevine atanmıştır. İşte Mustafa Elitaş'ın hayatı...

Mustafa Elitaş kimdir?

Mustafa Elitaş AK Partili siyasetçidir.

Mustafa Elitaş 5 Şubat 1957 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Babasının adı Mustafa, annesinin adı ise Nuriye'dir.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimini Kayseri'de tamamlayan Mustafa Elitaş Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü kazandı ve bu bölümden mezun oldu.

Öğrencilik dönemindeyken muhasebe ve pazarlama pozisyonlarında görev yaptı. Ardından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği, Kayseri Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Mülkiyeliler Birliği Kayseri Şubesi Kurucu Üyeliği yaptı.

Siyasete Anavatan Partisi ile giren Elitaş 1994 yılında Anavatan Partisi'nden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu.

Türkiye İhracatlar Meclisi'nde, Elif TV yönetim kurulunda, Sanayiciler Derneği, Mülkiyeler Birliği, Huzur Evi Derneği, Sanayi Odası, KAYSİAD gibi pek çok dernek ve kuruluşun yönetim üyeliklerinde bulundu. TBMM XXII., XXIII., XXIV. ve XXVI. Dönem Kayseri milletvekilidir.

24 Kasım 2015 - 26 Mayıs 2016 Tarihleri arasında 64. Türkiye Hükûmetinde Ekonomi Bakanlığı yapmıştır.

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