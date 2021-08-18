Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanan Mustafa Duman'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Bankacılık ve finans sektöründe oldukça deneyimli bir isim olarak ön plana çıkan Mustafa Duman ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’in Türkiye Ofisi Genel Müdürü olarak görev yürütüyordu. Peki Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında? İşte Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi...

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atanan Mustafa Duman'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılıyor. Bankacılık ve finans sektöründe oldukça deneyimli bir isim olarak ön plana çıkan Mustafa Duman ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in Türkiye Ofisi Genel Müdürü olarak görev yürütüyordu. Peki Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında? İşte Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak yerine Mustafa Duman atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karardan sonra Mustafa Duman Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. Piyasalar ve finans sektörü Mustafa Duman'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?

Mustafa Duman kimdir?

Mustafa Duman Merkez Bankası Başkan Yardımcısıdır.

Mustafa Duman 1969 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Mustafa Duman 22 yaşındadır.

Mustafa Duman 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur.

Devamında, 1999 yılında City University Business School, Londra'da MBA derecesini almış ve 2001 yılında da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

27 yıllık bankacılık ve finansal piyasalar deneyimi olan Duman çalışma hayatına 1994 yılında Esbank T.A.Ş.'de müfettiş yardımcısı olarak başlamıştır.

Mustafa Duman Fon Yönetimi Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı ve Ekonomik Araştırmalar Biriminde Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.

2001 yılından itibaren Millennium BCP Türkiye'de (ilk adı BankEuropa) Risk Yönetimi Başkanı olarak görev yapan Mustafa Duran Banka kuruluş döneminde Risk Yönetimi, Hazine, Hazine Operasyon, Krediler ve Muhasebe çalışma gruplarında lider veya katılımcı olarak aktif rol almıştır.

2007 yılı sonunda Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO görevine başlamış, 2009'a kadar kuruluş ve VİOP projelerini yönetmiştir. 2009 yılında tekrar Millennium BCP'de Risk Yönetimi Başkanlığı görevine dönmüş, bu kapsamda, Banka'nın risk yönetimi süreçlerini yönetmiş ve Fibabankaya satışında “due diligence” ekibinin içinde yer almıştır.

2011 yılında Morgan Stanley Menkul Değerler bünyesine CFO olarak geri dönmüş, ve Ocak 2013'te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020'den itibaren vekaleten Genel Müdür, Mart 2020'den itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ağustos 2020'de asaleten Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü olan Mustafa Duman, 2015-2019 yılları arasında da Morgan Stanley Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesel CFO'su olarak görev yapmıştır.

Mustafa Duman evli ve 1 çocuk babasıdır.

Duman, 30 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Mustafa Duman'ın atama kararı

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