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Mustafa Demirkan kimdir? Mustafa Demirkan nereli?

Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya'da 136 İHL öğrencisinin hafızlık tacı giydiği merasimde yaptığı açıklamalar ile bir kesimin tepkisini çeken Mustafa Demirkan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Mustafa Demirkan nereli ve kaç yaşında. İşte Mustafa Demirkan hayatı ve biyografisi...

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31.05.2021 12:54:53
Mustafa Demirkan kimdir? Mustafa Demirkan nereli?

Mustafa Demirkan kimdir? Ayasofya'da 136 İHL öğrencisinin hafızlık tacı giydiği merasimde yaptığı açıklamalar ile bir kesimin tepkisini çeken Mustafa Demirkan'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Mustafa Demirkan nereli ve kaç yaşında. İşte Mustafa Demirkan hayatı ve biyografisi...

Ayasofya'da ‘Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık' Projesi' kapsamında hafızlık elde eden 136 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camisi eski imamı Mustafa Demirkan, törende yaptığı açıklamalar ile bir kesmin tepkisini çekti. Tepkiler üzerine Ankara ve İzmir barolarından Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu yapıldı. 

Mustafa Demirkan kimdir? 

Rize Güneysulu olan Demirkan'ın YÖK Başkanı Saraç'ın kayınpederi olduğu anlaşıldı. Demirkan, geçen şubatta vefat eden dünürü Emin Saraç'ın cenaze namazını kıldırmıştı.

1955 doğumlu Rize'de dünyaya gelen Mustafa Demirkan Hoca, 1961 yılında henüz 6 yaşında babası Mustafa Efendi'den Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı. Güneysu Merkez Camii İmam hatibi hıfzını ikmal eyledi. İstanbul'a bu yıllarda gelen Mustafa Demirkan, Hacı Hafız İsmail Hakkı Bayrı'dan talim dersini aldı ve Fatih İmam Hatip Okulunda liseyi tamamladı.

1973 yılında Üsküdar Çangelköy Kerime Hatun caminde imam hatiplik vazifesine başladı ve bir çok talebe okuttu. 2017 yılında Şeyh Kubeysi vefat ettiğinde Fatih camii'nde kendisi namazı kıldırdı.

AK Partili bir yetkili, Erdoğan ile Demirkan'ın yakın arkadaş olduğunu vurgulayarak, “Arkadaşlıklarını bilmeyen yoktur. Çocukluktan beri dostturlar. Saraç ve Demirkan, Rize'ye gittikleri zaman Erdoğan'ın evinde kalırdı. Erdoğan, il başkanıyken Demirkan'ın camisine gider, sohbet ederlerdi” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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