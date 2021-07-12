Mustafa Çalık kimdir? Mustafa Çalık nereli kaç yaşında? Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü ve aynı zamanda Türk Ocakları ve Mülkiyeliler Birliği üyesi olan Mustafa Çalık'ın kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1956 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen akademisyen, yazar ve yayıncı olan Mustafa Çalık'ın hayatı ve biyografisi...

Mustafa Çalık kimdir? Mustafa Çalık nereli kaç yaşında? Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü ve aynı zamanda Türk Ocakları ve Mülkiyeliler Birliği üyesi olan Mustafa Çalık'ın kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 1956 yılında Gümüşhane'de dünyaya gelen akademisyen, yazar ve yayıncı olan Mustafa Çalık'ın hayatı ve biyografisi...

Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü olan Mustafa Çalık inetnette oldukça sık araştırılan isimlerin arasında yer alıyor. Akademisyen kimliği olan Mustafa Çalık Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Müdürü olarak görev yapmaktadır. Mustafa Çalık aynı zamanda Türk Ocakları ve Mülkiyeliler Birliği üyesidir. İşte Mustafa Çalık'ın hayatı ve biyografisi...

Mustafa Çalık kimdir?

Mustafa Çalık beş çocuklu bir ailenin baştan ikinci ferdi olarak 1956 yılında Gümüşhane'nin Çalık Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

Mustafa Çalık ilk ve orta eğitimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı ve 1978 yılında mezun oldu.

Mustafa Çalık 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde başladığı doktora programını yarım bırakmak zorunda kaldı ve 1980 yılında Uzman yardımcısı olarak çalışmaya başladığı Devlet Planlama Teşkilâtı'nda 1984'de uzman oldu.

12 Eylül'ün ardından bir grup arkadaşıyla beraber Yeni Sözcü dergisinin kuruluşunda bulundu ve Fâzıl Mustafa müstearıyla köşe yazıları yazdı.

1973-74 arası Demokrat Gümüşhane gazetesinde köşe yazıları yazdı. Ayrıca Yeni Ufuk (1997) ve Ayyıldız (1999) gazetelerinde yazıları yayımlandı. 1989' dan itibaren genel yayın müdürlüğünü üstlendiği Türkiye Günlüğü dergisini çıkardı. Türk Ocakları, Mülkiyeliler Birliği üyesidir.

1985-87 yılları arasında ABD'de Denver Üniversitesi'ne bağlı Milletlerarası Çalışmalar Lisans-Üstü Okulu'nda Milletlerarası Politika Mastır'ı yaptı.

Bilâhare Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde başladığı siyaset ilmi doktorasını, MHP Hareketi'nin Siyasî Sosyolojik ve Kültürel Kaynakları başlıklı bir tez savunarak 1992 yılında tamamladı.

1989 yılına kadar Devlet Planlama Teşkilâtı'nda çalışan ÇALIK, aynı yıl görevinden istifa ederek, bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye Günlüğü dergisini yayımlamaya başladı.

1996-97 ders yılında Hoca Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniversitesi'nde ‘Değişim ve Yenileşme Tarihimizin Temel Problemleri' başlıklı lisans-üstü bir ders okuttu.

Akademik çalışma sahası, siyasî kültür ve siyasî sosyoloji çerçevesinde bilhassa Türk siyasî hayatı ve siyasî kurumlar alt dalıdır.

Halen Türkiye Günlüğü dergisinin Genel Yayın Müdürlüğü'nü ve kendi kurduğu Cedit Neşriyât'ın editörlüğünü yürütmektedir. Bunun dışında doğduğu köyde orta ölçekli “mal-davar” besiciliği yapmaktadır.

Mustafa Çalık İngilizce biliyor.

Mustafa Çalık 4 kere evlenmiştir ve altı çocuğu, bir de torunu vardır.

Mustafa Çalık Eserleri

1.MHP Hareketi/ Kaynakları ve Gelişimi

Cedit Yayınları Ankara 1996

2.Siyasi Yazılar

Cedit Yayınları Ankara 1998

3.Teorik Denemeler

Cedit Yayınları Ankara 2001

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