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Mustafa Bıyık kimdir? Mustafa Bıyık nereli kaç yaşında?

Mustafa Bıyık kimdir? Mustafa Bıyık'a makam aracında giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar Mustafa Bıyık'ın aracına 5 el ateş etti. Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtuldu. Gelişmelerden sonra Mustafa Bıyık'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık nereli kaç yaşında? İşte Mustafa Bıyık hayatı ve biyografisi...

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Google News - Timeturk
11.06.2021 10:44:25
Mustafa Bıyık kimdir? Mustafa Bıyık nereli kaç yaşında?

Mustafa Bıyık kimdir? Mustafa Bıyık'a makam aracında giderken silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar Mustafa Bıyık'ın aracına 5 el ateş etti. Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtuldu. Gelişmelerden sonra Mustafa Bıyık'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık nereli kaç yaşında? İşte Mustafa Bıyık hayatı ve biyografisi...

Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a makam aracı ile gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı.  Başkan Mustafa Bıyık saldırıda yara almadı. Mustafa Bıyık'a saldırıda 5 el ateş edildiği öğrenildi.

Mustafa Bıyık kimdir?

Mustafa Bıyık, 1981 yılında Yomra'nın şimdi mahalle olan Demirciler köyünde dünyaya geldi. Yomra Demirciler İlkokulu ve Yomra Oymalı Ortaokulu'nun bitiren Bıyık, Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesi'nden mezun oldu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Perakende Yönetimi ve Mağazacılık bölümünde Önlisans ve 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Lisans eğitimi tamamlayan Mustafa Bıyık; 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans eğitimini de tamamlayıp Sosyolog olarak mezun olmuştur.

İş hayatına lise yıllarında atılan Mustafa Bıyık, eğitim hayatıyla iş hayatını birlikte yürüttü. Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 ayrı ilde faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışmaya başlayan Bıyık, Satış Görevlisi girdiği şirkette yaptığı her görevde üstün başarı göstererek, muntazam olarak terfi etti. Mustafa Bıyık sırasıyla Satış Görevlisi, Şube Şefliği, Mağaza Müdür Yardımcılığı, Mağaza Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Çalıştığı şirkette 2015 yılından beri Genel Müdür Yardımcısı olarak üst düzeyde yöneticilik görevinde bulunan Mustafa Bıyık, Yomra'ya Belediye Başkanı olarak hizmet etmek için şirketteki görevinden kendi isteği ile ayrıldı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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