Mustafa Baki Ersoy neden disipline sevk edildi? Mustafa Baki Ersoy ne dedi? Mustafa Baki Ersoy MHP'den ihraç edilecek mi?

Mustafa Baki Ersoy MHP'den ihraç edilecek mi? Mustafa Baki Ersoy neden disipline sevk edildi? Mustafa Baki Ersoy ne dedi? Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Baki Ersoy yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Peki Mustafa Baki Ersoy neden disiplin kuruluna sevk edildi? Mustafa Baki Ersoy MHP'den ihraç edilecek mi?

Mustafa Baki Ersoy MHP'den ihraç edilecek mi? Mustafa Baki Ersoy neden disipline sevk edildi? Mustafa Baki Ersoy ne dedi? Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Baki Ersoy yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti. Peki Mustafa Baki Ersoy neden disiplin kuruluna sevk edildi? Mustafa Baki Ersoy MHP'den ihraç edilecek mi?

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. MHP'den yapılan açıklamada Mustafa Baki Ersoy'un tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Mustafa Baki Ersoy neden disipline sevk edildi?

MHP'den yapılan açıklamada; "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Mustafa Baki Ersoy ne dedi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına değinen Ersoy, "Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor. Enerji krizi var böyle oldu' demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum. Bunlar var, ama bunu çözecek olan yine Cumhur İttifakı" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Baki Ersoy kimdir?

Mustafa Baki Ersoy 1981 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi.

Mustafa Baki Ersoy ekonomisttir.

İlk ve ortaöğretimini Kütahya ve Sivas'ta tamamlayan Mustafa Baki Ersoy lise öğrenimini Yozgat'da, yükseköğrenimini Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Enstitüsünde Özel Hukuk bölümü üzerine yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Kayseri Üniversitesinde Sağlık Yönetimi üzerine doktora öğrenimi devam etmektedir.

Kayseri Milliyetçi Sanayi İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı ve Ersoy Müteahhitlik ve Sivil Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Öğrenim hayatı boyunca Ülkü Ocakları bünyesinde birim başkanlıkları görevlerinde yer alarak Erciyes Üniversitesi Teşkilat Başkanlığı yaptı. 2007-2011 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 8 Şubat 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce bilen Ersoy, evli ve 4 çocuk babasıdır. .