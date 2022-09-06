Mustafa Babür Hızlan kimdir? Mustafa Babür Hızlan hayatı, mesleği, okuduğu okullar ve işi

Mustafa Babür Hızlan kimdir? Gündeme gelen Mustafa Babür Hızlan'ın biyografisi, merak konusu oldu. İşte Mustafa Babür Hızlan hayatı, mesleği, okuduğu okullar ve işi...

Gündeme gelen Mustafa Babür Hızlan'ın biyografisi, merak konusu oldu. İşte Mustafa Babür Hızlan hayatı, mesleği, okuduğu okullar ve işi...

Mustafa Babür Hızlan kimdir?

Babür Hızlan 1961, İstanbul doğumlu Türk büyükelçi.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirmiş, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1984 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girmiştir. 1993-1995 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz'ün özel kalem müdürlüğünde önce başkatip ardından özel kalem müdür yardımcısı, 1998-1999 yıllarında Burgaz Başkonsolosu, 2001-2003 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Dairesi Başkanı ve 2003-2005 yıllarında Münih Başkonsolosu olmuştur. 2005-2009 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı, 2009-2013 yıllarında Pakistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 2014-2017 yıllarında İkili Siyasi İşler (Orta Avrupa ve Balkanlar) Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2017 tarihi itibarı ile Hırvatistan Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır. Eski valilerden Enver Hızlan'ın büyük oğludur. .