Mustafa Arat kimdir? İYİ Parti Gökçebey eski İlçe Başkanı olan Mustafa Arat AK Parti rozetini taktı.

Mustafa Arat kimdir? İYİ Parti Gökçebey eski İlçe Başkanı olan Mustafa Arat AK Parti rozetini taktı.

AK Parti Gökçebey İlçe Başkanı Erkan Soner Kodaman, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'nun; Mustafa Arat'a parti üyelik rozetini taktığını açıkladı.

Kodaman konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önceki Dönem İYİ Parti Gökçebey İlçe Başkanlığı yapan Sayın Mustafa Arat, Partimize üye olmuş ve rozetini AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Ahmet ÇOLAKOĞLU tarafından takılmıştır. Sayın Mustafa Arat'a, ‘Partimize hoş geldin' diyor, İlçemize birlikte yapacağımız hizmetlerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.