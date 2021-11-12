Muşmula çayı öksürüğe çare oluyor

Sonbahar mevsiminde muşmula tezgahlarda yerini alıyor. Muşmula töngel, döngel, beşbıyık isimleriyle de halk arasında tanınıyor. Muşmula vücudumuza birçok fayda sağlayan şifalı bir meyvedir. Peki muşmula nedir? Muşmulanın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

Sonbahar mevsiminde muşmula tezgahlarda yerini alıyor. Muşmula töngel, döngel, beşbıyık isimleriyle de halk arasında tanınıyor. Muşmula vücudumuza birçok fayda sağlayan şifalı bir meyvedir. Peki muşmula nedir? Muşmulanın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık...

Muşmulanın seveni de çoktur sevmeyeni de. Kimisi ona töngel der, kimisi döngel, kimisi ezgil, kimisi ise beşbıyık. İsmi yöreden yöreye değişen muşmula vücudumuza çok faydalı şifalı bir meyvedir.

Muşmula nedir?

Muşmula gülgiller familyasındandır. Amygdaloideae ailesinin bir üyesidir. Muşmula toplandıktan sonra olgunlaşır ve kahverengi tonlarında olur. İç kısmı yumuşar ve bolca çekirdeğe sahiptir. Türkiye'de en çok Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yetişir.

Muşmulanın vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Muşmula içerisinde bolca besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit, magnezyum, A ve C vitamini içerir. Muşmula bağırsak hareketlerini artırır ve bu sayede kabızlığı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kilo verip zayıflamayı sağlar. Bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Vücutta iltihaplanmaların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Muşmulanın çayını demleyip tüketirseniz geçmek bilmeyen öksürüğünüz geçer.

Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarına olumlu katkılar sağlar. Muşmula antioksidan özelliktedir ve bu sayede ağız içinde oluşmuş yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Böbrek ve karaciğer organlarının sağlığını korur.

Tüm bu faydalarına karşın muşmulayı yüksek tansiyon hastalarının çok fazla tüketmemesi önerilir. Bu yüzden eğer yüksek tansiyon hastasıysanız muşmula tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca muşmula tüketiminde aşırıya kaçılması da doğru değildir.

Muşmula çayı nasıl hazırlanır?

Muşmula çayı bir türlü geçmek bilmeyen öksürüğün geçmesini sağlar. Muşmula çayını hazırlamak için bir litre suyun içerisine bir avuç muşmula dilimleyip koyun ve ocakta kaynatın. Daha sonra kaynayan çayı süzüp ılıtın. İçerisine bal ekleyip afiyetle için.

Muşmula nasıl tüketilir?

Yumuşamış ve olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayın. Kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek tüketin. Muşmula en çok faydayı tazeyken vücudunuza sağlar. Fakat muşmulanın tadından çok da hoşlanmıyorsanız, taze taze yiyemiyorsanız sizlere bir önerimiz olacak. Muşmulanın kabuklarını ve çekirdeklerini ayıklayın. Daha sonra püre haline getirin ve hamur işlerinde kullanın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.