DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Daniel Craig'e veda 'Yeni Bond kim olacak?' sorusuna tekrar merhaba!
O Ses Türkiye bitecek mi? O Ses Türkiye final mi yapacak? Acun Ilıcalı açıkladı
Ayı saldırısına uğrayan çiftçi: 2-3 dakika güreştik
Türkiye'de yaşayan İngilizlerin pahalı bulduğu tek şey ne?
Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi? Ay tutulması ne zaman başlayacak?
Oyuncu Vildan Atasever müjdeyi açıkladı: Bebek yolda...
Altının 650 lira olacağını bilen Haluk Özdil'den yeni altın tahmini
Bu bankalar destek paketlerini açıkladı: ATM’lerden 20.000 TL dağıtılmaya başlandı
Haftanın filmleri (19 Kasım 2021)
Defne Samyeli'nin kızı: Gelecek planım yok
Ünlü yatırımcı Mobius’tan altın yatırımı tavsiyesi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ateş püskürdü: Bunlar kadın katili
Destan dizisi Çolpan Hatun kimdir? Çolpan Hatun'u kim oynuyor? Çolpan Hatun'un gerçek adı ne?
9 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Avusturya'dan 20 gün sokağa çıkma yasağı

TIMETURK / GENEL / Müslüme'den acı haber geldi! Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Müslüme'den acı haber geldi! Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Müslüme'den acı haber geldi! 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu! Mersin'de 10 gün önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 2.5 yaşındaki Müslime'den acı haber geldi. Alınan bilgilere göre Müslime kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bir alanda cansız bedenine rastlandı. Küçük kızın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

3 Saat Önce
2021-11-19 12:30:44
Müslüme'den acı haber geldi! Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Müslüme'den acı haber geldi! 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu! Mersin'de 10 gün önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 2.5 yaşındaki Müslime'den acı haber geldi. Alınan bilgilere göre Müslime kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bir alanda cansız bedenine rastlandı. Küçük kızın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslime'nin ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

 

10 KASIM'DAN BU YANA ARANIYORDU

Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarında acı haber geldi.  Müslüme 10 Kasım'da Mersin'de kaybolmuştu. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş