Müslüme'den acı haber geldi! Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu

Müslüme'den acı haber geldi! 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu! Mersin'de 10 gün önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 2.5 yaşındaki Müslime'den acı haber geldi. Alınan bilgilere göre Müslime kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bir alanda cansız bedenine rastlandı. Küçük kızın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Müslüme'den acı haber geldi! 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cansız bedeni bulundu! Mersin'de 10 gün önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 2.5 yaşındaki Müslime'den acı haber geldi. Alınan bilgilere göre Müslime kaybolduğu noktadan 7 kilometre uzaklıkta bir alanda cansız bedenine rastlandı. Küçük kızın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 10. günde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Müslime'nin ölüm nedenine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

10 KASIM'DAN BU YANA ARANIYORDU

Yörük kızı Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarında acı haber geldi. Müslüme 10 Kasım'da Mersin'de kaybolmuştu. Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.