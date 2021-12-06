Musluk bataryalarınıza yağlı kağıt sürerseniz...

Mutfak belki de evin temizlenmesi en zor bölümüdür. Yağ kirleri, kireç lekeleri, dibi tutan yemekler derken iş içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Peki yok mu mutfağı temizlemenin pratik yolları? Elbette var, buyurun haberimize...



Mutfak temizliği belki de evin diğer bütün odalarını temizlemekten bile zor. Sık sık yemekler yapılan mutfaklar zaman içerisinde lekelenip kirleniyor. Temizlik gözümüzde büyüyor, bir türlü başlamaya cesaret edemiyoruz. Fakat pratik bazı yöntemler kullanarak mutfak temizliğinizi daha kolay bir şekilde halledebilirsiniz.

Mutfakta temizliğin pratik yolları

Hepimizin mutfağında çay demleniyor. Çaydanlıklarımız zaman içerisinde kireç lekeleriyle kaplanabiliyor. Çaydanlığın dibinde oluşmuş kireci ortadan kaldırmak için sirkeye, tuza ve karbonata ihtiyacınız var. Yarım çay bardağı sirkeyi ve bir su bardağı suyu çaydanlığın içerisine koyun. Çaydanlığı ocağın üzerine alın ve içindeki karışımı kaynatın. Daha sonra çaydanlığın içindeki kaynayan karışımı dökün. Temizleme fırçası veya bulaşık süngeriyle kalan kireçli alanları ovalayarak temizleyin. Çaydanlığınız tertemiz olacaktır.

Yemeği ocakta unuttuğumuzda yanık kokusu gelmeye başlar. Bir bakmışız ki tencerenin dibi tutmuş. Yemeğe mi üzülelim yoksa temizlenmeyi bekleyen tencereye mi? Böyle bir durumla karşılaşınca tencerenin içerisine bir bardak su, bir bardak da sirke koyun. Sonra tencereyi ocağa alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra tencerenin içerisine iki çorba kaşığı karbonat atın. Karışım soğuduktan sonra bir sünger yardımıyla tencereyi ovup lekelerden kurtulabilirsiniz.

Ocaklarımızdaki ızgaraların temizliği bir hayli zordur. Bulaşık makinesine atıldığında yemek artıkları pişip daha fazla üzerlerine yapışır. Elde temizlendiğinde de tam olarak temiz olmaz. Bu yüzden ızgaraları tek tek kilitli naylon torbaların içerisine koyun ve torbanın içine amonyak ekleyip ağzını kapatın. Bir gece bu şekilde bekletin. Sabah bir fırça yardımıyla ızgaraları ovalayın. Bütün kirler kolay bir şekilde çıkacaktır.

Limonun kabuğunu kullandıktan sonra atmayıp kesme tahtası ve balık tavası gibi mutfak malzemelerini temizlemek için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çaydanlık, kahve makinesi gibi mutfak araçlarının üzerindeki su lekelerini de limon kabuğuyla ovarak kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Üzerinde su lekesi olan lavabo musluklarını temizlemek için pişirme kağıdını alın ve bataryalarınızı ovun. Bu sayede üzerindeki su lekelerinden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.