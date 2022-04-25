DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ay Vakti dergisinden Sezai Karakoç özel sayısı
Rapçi Berk Bayındır 8. kattan düşerek hayatını kaybetti
Boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı
Zararlı Linklerin Tespiti Nasıl Yapılır? Zararlı Linkler Nasıl Tespit Edilir?
T2002JF model uçak nedir? TC-UPT T2002JF uçak özellikleri nelerdir? T2002JF tek motorlu uçak hangi ülkenin uçağı?
Türkiye'nin taraftar haritası çıkarıldı
Putin: Yabancı istihbaratçılar suikast peşinde
Putin: 'ABD ve Avrupalı ortaklarımızın çok tuhaf diplomasileri var'
Twitter, Hollandalı ırkçı liderin hesabını askıya aldı
Küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları aştı
Dubaili şirket Türk taşımacılık şirketini satın alıyor
Bursa'da kurulan şirket sayısı artıyor
Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?
Ultralight uçak nedir, özellikleri nelerdir? Bursa'da düşen uçağın modeli ve tipi nedir? Düşen uçakta kaç kişi vardı?
Macron'a tüm dünyadan tebrik mesajları yağıyor

TIMETURK / GENEL / Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?

Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?

İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

1 Saat Önce
2022-04-25 15:56:35
Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?

İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı.

İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

DENİZANALARI DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber suda denizanaları da görüldü. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş