Müsilaj İstanbul sahillerine geri mi geliyor?

İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde müsilaj benzeri kirlilik görülmeye başlandı.

İstanbul'da Tuzla ve Kadıköy sahillerinde bu sabah drone kamerasına müsilaj benzeri kirlilik yansıdı.

İzmit ve Yalova'da dün görüntülenen müsilajın İstanbul'da görülmeye başlandığı yorumları yapıldı.

Deniz Salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl Mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmıştı. Uzmanlar deniz sıcaklığının artmasıyla bu yıl da müsilajın görülebileceğini ifade etmişti.

DENİZANALARI DA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara boyandı. Turuncu renkle beraber suda denizanaları da görüldü. .