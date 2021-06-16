Müsilaj (deniz salyası) Akdeniz ve Ege'de var mı? Antalya, Bodrum, Marmaris, İzmir'de (deniz salyası) müsilaj var mı?

Özellikle Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan ve etkisi giderek artan müsilaj (deniz salyası) diğer denizlerimize de sıçraması muhtemel görünüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilajla mücadele kapsamında denizlerin temizliğine başladı. Antalya ve Ege'de yaşayanlar da kendi kendi sahillerinde müsilaj (deniz salyası) olup olmadığını merak ediyor. Peki Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme, Datça, Kemer, Urla, İzmir'de (deniz salyası) müsilaj var mı? Deniz salyası (müsilaj) Akdeniz ve Ege plajlarında var mı?

Özellikle Marmara Denizi'nde görülmeye başlayan ve etkisi giderek artan müsilaj (deniz salyası) diğer denizlerimize de sıçraması muhtemel görünüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müsilajla mücadele kapsamında denizlerin temizliğine başladı. Antalya ve Ege'de yaşayanlar da kendi kendi sahillerinde müsilaj (deniz salyası) olup olmadığını merak ediyor. Peki Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Çeşme, Datça, Kemer, Urla, İzmir'de (deniz salyası) müsilaj var mı? Deniz salyası (müsilaj) Akdeniz ve Ege plajlarında var mı?

Müsilaj (deniz salyası) Marmara Denizi kıyılarını esir almış durumdaydı. Bakanlığın yaptığı çalışma ile müsilaj temizliğine başlandı. Ancak tam anlamıyla müsilaj denizlerimizden silinmiş değil. Müsilaj (deniz salyası) Akdeniz ve Ege sahillerini de tehdit ediyor. Peki Müsilaj (deniz salyası) Akdeniz ve Ege'de var mı?

Müsilaj (deniz salyası) Akdeniz ve Ege'de var mı?

Uzmanlar müsilajın Akdeniz ve Ege'de de olduğunu ancak Marmara Denizi'ndeki kadar şiddetli olmadığını dile getiriyor. Müsilajın oluşmasında en büyük faktör çevre kirliği ve denizlerin ısınması olarak gösteriliyor. Çevre kirliği ve deniz kirliliğinin önüne geçilmesi müsilajla mücadelede çok önemli bir rol oynuyor.

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