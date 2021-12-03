Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan kaç sene hapis cezası aldı? Musa Orhan tutuklandı mı?

Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan kaç sene hapis cezası aldı? Musa Orhan tutuklandı mı? Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın cezası belli oldu. 19 Ağustos’ta tutuklanan Orhan, 25 Ağustos’ta tahliye edilmişti. Mahkeme Musa Orhan hakkındaki kararını açıkladı. Karara göre eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.