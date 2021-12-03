Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan kaç sene hapis cezası aldı? Musa Orhan tutuklandı mı?
Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan kaç sene hapis cezası aldı? Musa Orhan tutuklandı mı? Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın cezası belli oldu. 19 Ağustos’ta tutuklanan Orhan, 25 Ağustos’ta tahliye edilmişti. Mahkeme Musa Orhan hakkındaki kararını açıkladı. Karara göre eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.
2021-12-03 14:29:00
Musa Orhan ceza aldı mı? Musa Orhan kaç sene hapis cezası aldı? Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın cezası belli oldu. 19 Ağustos'ta tutuklanan Orhan, 25 Ağustos'ta tahliye edilmişti. Mahkeme Musa Orhan hakkındaki kararını açıkladı. Karara göre eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.
Batman'ın Beşiri ilçesinde Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğrayadıüı iddia edilen 18 yaşındaki İpek Er, 16 Temmuz'da intihar etmiş ve 18 Ağustos 2020'de yaşamını yitirmişti. Siirt Valiliğince 16 Temmuz 2020'de açığa alınan Orhan, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmişti. Musa Orhan, 19 Temmuz 2020'de tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Musa Orhan ceza aldı mı?
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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