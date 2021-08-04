Orgeneral Musa Avsever kimdir? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kimdir? 2021 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sona erdi. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Peki Orgeneral Musa Avsever kimdir? İşte Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...

Orgeneral Musa Avsever kimdir? Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kimdir? 2021 Yüksek Askeri Şura Toplantısı sona erdi. YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Peki Orgeneral Musa Avsever kimdir? İşte Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in hayatı ve biyografisi...

Orgeneral Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir. Musa Avsever Konya'nın Halkapınar ilçesinde doğmuştur.

Orgeneral Musa Avsever 2021 yılı itibari ile 64 yaşındadır.

Musa Avsever 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da hizmet vermektedir.

Musa Avsever 2003'te tuğgeneral oldu. Ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

YAŞ TOPLANTISI SONAR ERDİ

YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı.

Buna göre;

- 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

- 44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı.

- 240 olan amiral ve general sayısı 266 yükseltildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.