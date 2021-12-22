Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atama sonrası Murat Zaman'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ayrıca Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı. İşte Murat Zaman'ın hayatı ve biyografisi...

Murat Zaman kimdir? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman nereli? Hazine ve Maliye Bakanlığı Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atama sonrası Murat Zaman'ın kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Ayrıca Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy ise görevinden alındı. İşte Murat Zaman'ın hayatı ve biyografisi...

Murat Zaman kimdir?

Murat Zaman Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 2019 tarihinde kurulmuş, finansal istikrarın sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici çalışmalar yapmakla görevlendirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.