Murat Şeker kimdir? THY Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında

Murat Şeker kimdir? Dünya markası olan Türk Hava Yolları'nda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Doç. Dr. Murat Şeker eğitimi ve iş deneyimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer alıyor.

Murat Şeker kimdir? Dünya markası olan Türk Hava Yolları'nda Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Doç. Dr. Murat Şeker eğitimi ve iş deneyimi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Murat Şeker Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer alıyor.

Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker şirketin başarılı yöneticisi ödülünü, 22 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenen 'Finans Direktörleri Zirvesi-CFO Summit 2022'de aldı. 'En Etkin 50 CFO (Chief Financial Officer- Finansal İşler Direktörü) Araştırması'nda Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer alan Murat Şeker başarılı kariyerinin dışında aynı zamanda çeşitli üniversitelerde ders de vermektedir.

Murat Şeker kimdir?

Murat Şeker Türk Hava Yolları (THY) Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısıdır. Murat Şeker En Etkin 50 CFO (Chief Financial Officer- Finansal İşler Direktörü) Araştırması"nda Türkiye'nin en başarılı 50 CFO'su arasında yer aldı.

Ödülü almatktan büyük mutluluk duyan Murat Şeker şunları söyledi: 'Biz çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Zor günde kenetlenip güzel günler için birlikte çalıştık. Pandemide finansal yönetim açısından küresel hava yolu endüstrisinin gıpta ile baktığı bir performans sergiledik. Bu nedenle bu ödülü tüm Türk Hava Yolları çalışanları adına aldım. Büyümekte ve gelişmekte olan Türkiye ve Türk Hava Yollarımız salgının etkisi azaldıkça küresel ekonomiden aldığı payı ve varlığını güçlendirecektir.'

Murat Şeker 2000 yılında Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oladuktan sonra 2002 yılında Sabancı Üniversitesi'nden ekonomi master derecesini ve 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Minnesota Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktora derecesini aldı.

Dr. Şeker, 2008-2011 yılları arasında ABD'de Dünya Bankası'nın Finansal ve Özel Sektör Gelişimi Başkan Yardımcılığı altında Girişimcilik Araştırma Bölümünde analist, 2011-2013 yılları arasında yine Dünya Bankası'nın aynı başkan yardımcılığı altında İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Bölümünde ekonomist olarak görev aldı.

2013 yılında Türkiye'ye dönen Şeker, 2016'dan bu yana THY Genel Müdür Yardımcısı, 2021 yılından itibaren de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Şeker, 2015 - 2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yarı zamanlı eğitmen olarak çalışmış ve Ekim 2018'de Doçent ünvanını almıştır. .