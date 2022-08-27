Murat Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum Kanal İstanbul Projesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum açıklamasında, ''Tabi ki iptal etmedik. İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesinin iptal edildiği haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Kanal İstanbul Projesi'ni tabi ki iptal etmedik.

İmar planları yürürlükte. Gurur projemizi adım adım hayata geçiriyoruz. Yapılan, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları neticesinde yeni bir imar uygulama değişikliği!''

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