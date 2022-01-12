Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun nerelidir? Murat Kurşun kaç yaşında?
Şarkıcı Murat Kurşun 2019 yılında MS hastalığına tutulmuş, zor zamanlar geçirmişti. İşte, Murat Kurşun hayatına ilişkin bilgiler...
2022-01-12 21:01:29
Murat Kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. Aslen Mardinlidir. 7 yaşında müzikle tanışan ünlü türkücü; darbuka, bateri, org ve saz çalabiliyor. Seni Sevmek', 'Yaşanan Ne Varsa', 'Sen Olmasan', 'Sevenler Gece Ölür', 'Görürüm Seninle Onu', 'Ben Yanayım', 'İlle de Sen' adlı 8 albüme imza atan Kurşun, bir dönem Flash TV'de müzik-eğlence programı sundu. Murat Kurşun'un şarkılarını; Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye, Cengiz Coşkun gibi birçok ünlü isim seslendirdi. Müzik kariyeri dışında 7 sene profesyonel futbolcu olarak yeşil sahalarda top koşturdu. 1974 doğumlu olan Murat Kurşun, 2022 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. 2006-2007 seneleri arasında türkücü Ceylan ile evli kaldı. İkinci evliliğini, 2015 Miss Turkey finalisti Asena Toprak ile 2016 yılında yaptı. Bu evliliğinden 'Murat Can' adından bir oğlu oldu. Murat Kurşun 1.84 metre boyunda, 80 kilo ve balık burcudur.
MURAT KURŞUN'UN HASTALIĞI NEDİR?
Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. MS hastalığı, diğer bir adıyla Multiple Skleroz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi, sinirler boyunca vücudumuzun farklı yerlerinde elektriksel mesajlar gönderen bir telefon santrali gibidir. Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm eylemlerimizi kontrol eder. MS hastalığı, vücudun bir şekilde yoldan çıkan ve sinir hücrelerini içeren yağlı kılıfa saldıran mikroplara verdiği tepkidir. Bu saldırı sinir hücrelerinin ritmini bozar.
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1998 - Gördüm Seninle Onu
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2002 - Yaşatır mıyım?
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2005 - Sevenler Gece Ölür
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2007 - Ben Yanayım
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2008 - Sen Olmazsan
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2009 - Yaşanan Ne Varsa
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2011 - Seni Sevmek
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2013 - 2014
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2015 - İllede Sen
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2015 - Hayat (Single)
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2016 - Öyle Bir Dünya Yok
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2016 - Yalan Sevgiler (Single)
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2018 - Ahım Senin Olsun (Single)
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2018 - Sevdalandım (Single)
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2018 - Adana'ya Gel Gidek (Single)
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2019 - Duman Ettim İstanbul (Single)
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2019 - Aşkımı Sana Yazarım (Single)
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2020- Sahte Aşk (Single)
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2020 - Dillere Destan (Single)
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2020 - Sigarası Yaldızlı (Single)
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2020 - Anası da Yesin (Single)
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2020 - Birisine (Single)
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2021 - Hafız (Single)
Murat Kurşun'un kaç çocuğu var?
Murat Kurşun Ne hastalığı geçirmiş?
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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