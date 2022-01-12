Murat Kurşun kimdir? Murat Kurşun nerelidir? Murat Kurşun kaç yaşında?

Şarkıcı Murat Kurşun 2019 yılında MS hastalığına tutulmuş, zor zamanlar geçirmişti. İşte, Murat Kurşun hayatına ilişkin bilgiler...

Murat Kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. Aslen Mardinlidir. 7 yaşında müzikle tanışan ünlü türkücü; darbuka, bateri, org ve saz çalabiliyor. Seni Sevmek', 'Yaşanan Ne Varsa', 'Sen Olmasan', 'Sevenler Gece Ölür', 'Görürüm Seninle Onu', 'Ben Yanayım', 'İlle de Sen' adlı 8 albüme imza atan Kurşun, bir dönem Flash TV'de müzik-eğlence programı sundu. Murat Kurşun'un şarkılarını; Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye, Cengiz Coşkun gibi birçok ünlü isim seslendirdi. Müzik kariyeri dışında 7 sene profesyonel futbolcu olarak yeşil sahalarda top koşturdu. 1974 doğumlu olan Murat Kurşun, 2022 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. 2006-2007 seneleri arasında türkücü Ceylan ile evli kaldı. İkinci evliliğini, 2015 Miss Turkey finalisti Asena Toprak ile 2016 yılında yaptı. Bu evliliğinden 'Murat Can' adından bir oğlu oldu. Murat Kurşun 1.84 metre boyunda, 80 kilo ve balık burcudur.

MURAT KURŞUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Murat Kurşun'a da MS teşhisi konuldu. MS hastalığı, diğer bir adıyla Multiple Skleroz, beyin ve omurilik (merkezi sinir sistemi) hastalığıdır. Merkezi sinir sistemi, sinirler boyunca vücudumuzun farklı yerlerinde elektriksel mesajlar gönderen bir telefon santrali gibidir. Bu mesajlar bilinçli ve bilinçsiz tüm eylemlerimizi kontrol eder. MS hastalığı, vücudun bir şekilde yoldan çıkan ve sinir hücrelerini içeren yağlı kılıfa saldıran mikroplara verdiği tepkidir. Bu saldırı sinir hücrelerinin ritmini bozar.

1998 - Gördüm Seninle Onu

2002 - Yaşatır mıyım?

2005 - Sevenler Gece Ölür

2007 - Ben Yanayım

2008 - Sen Olmazsan

2009 - Yaşanan Ne Varsa

2011 - Seni Sevmek

2013 - 2014

2015 - İllede Sen

2015 - Hayat (Single)

2016 - Öyle Bir Dünya Yok

2016 - Yalan Sevgiler (Single)

2018 - Ahım Senin Olsun (Single)

2018 - Sevdalandım (Single)

2018 - Adana'ya Gel Gidek (Single)

2019 - Duman Ettim İstanbul (Single)

2019 - Aşkımı Sana Yazarım (Single)

2020- Sahte Aşk (Single)

2020 - Dillere Destan (Single)

2020 - Sigarası Yaldızlı (Single)

2020 - Anası da Yesin (Single)

2020 - Birisine (Single)

2021 - Hafız (Single)

Murat Kurşun'un kaç çocuğu var?

Çiftin Murat Can adından bir oğulları var. Murat Kurşun Ne hastalığı geçirmiş? MS hastalığı teşhisi konan Kurşun köy hayatına yöneldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.