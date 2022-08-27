PKK kurucularından KCK Yürütme Konseyi üyesi kod adı Cemal olan Murat Karayılan kimdir? Bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Murat Karayılan Kimdir?

Murat Karayılan kimdir? Murat Karayılan 5 Haziran 1954'te Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Karayılan Yüksekokul ‘da makine bölümünü tamamladı. Karayılan 1979 senesinde PKK'ya katıldı. PKK katılan Murat Karayılan daha sonra "Cemal" kod adını kullandı. Karayılan başlangıçta eylemlerini Şanlıurfa'da yürüttü. Daha sonra Suriye'ye kaçtı. 1999 Yılında Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın başına geçti. Murat Karayılan PKK Örgütünü Kuzey Irak'ta Kandil Dağları'ndaki üslerden yönetti. 14 Ekim 1999'da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Karayılan'ın önemli bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ilan etti. Ayrıca ABD vatandaşlarının kendisiyle mali ve ticari ilişkiler kurmasını yasakladı. Murat Karayılan 28 Ekim 2015'ten beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategoride yer almaktadır. Murat Karayılan, PKK kurucularından ve KCK Yürütme Konseyi üyesidir. Şimdilerde PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) liderliğini yapmakta.