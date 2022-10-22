Murat İkinci KİMDİR? ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci hayatı ve biyografisi...

Murat İnci kimdir? 4 bine yakın kişinin çalıştığı, Türkiye'nin en büyük 3. AR-GE kurumlarından biri olan ROKETSAN Türk savunmasına güç katmaya devam ediyor. Türkiye'nin öz savunmasında çok önemli bir yere sahip olan ROKETSAN'ın Genel Müdürü Murat İkinci'nin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Murat İnci'nin hayatı ve biyografisi...

Murat İnci kimdir?

Murat İnci Türkiye'nin en önemli savunma kurumlarından biri olan ROKETSAN'ın Genel Müdürüdür. Murat İnce

Şubat 2012'den beri Genel Müdürlük görevini yürüten Selçuk Yaşar'ın emekliye ayrılmasının ardından bu göreve getirildi.

Murat İnci 1 Temmuz 2020 tarihi itibari ile ROKETSAN Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan Murat İnci bu alanda pek çok kurumda görev almıştır.

Murat İnci 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden lisans alanında mezun oldu. 1998 yılında ise yüksek lisans derecesini alarak mezun olan Murat İkinci; 2010 yılında yine Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Executive MBA eğitimini tamamlamıştır.

Murat İnce 1996-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

HAVELSAN'da 1997 yılında Yazılım Mühendisi olarak göreve başladı. Bu görevi 1998 yılı sonuna kadar devam etti.

2000 yılında STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Tic. A.Ş.' de Bilgisayar Mühendisi olarak başladığı görevine sırasıyla; Yazılım Bölümü'nden sorumlu Müdür ve Savunma Projelerinden Sorumlu Direktör olarak devam etmiştir. Bu görevi süresince, haberleşme sistemleri, komuta kontrol sistemleri ve otonom sistemler dâhil olmak üzere birçok üst düzey savunma projesinin tamamlanmasında kritik görevlerde bulunmuştur.

2013 yılı itibariyle, STM Denizcilik Programları, Savunma Tedarik, Danışmanlık Hizmetleri ve Uçuşa Elverişlilik Sertifikasyon Hizmetleri'nden oluşan Mühendislik ve Danışmanlık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini devam ettirmiştir. Görevi süresince, Türk savunma sanayinin tek seferde yapmış olduğu en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT) ve MiLGEM Milli Korvet Projelerinin geliştirilmesinde kritik rol oynamış olup, 2018 tarihinde Genel Müdürlük görevine getirilmiştir.

ROKETSAN Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra; Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Savunma ve Güvenlik Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

İleri derecede İngilizce bilen İkinci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ROKETSAN hakkında

ROKETSAN, Roket Sanayii ve Ticaret AŞ, ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapmak üzere Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla 1988 yılında kurulmuş olan savunma sanayisi şirketidir. Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre içerisinde ROKETSAN, üstlendiği misyon gereği tasarım ve teknoloji altyapısı geliştirme projeleri, ürün geliştirme ve üretim programları ile fırlatma platformu ve komuta üniteleri de dahil olmak üzere füze/roket sistemlerini ihtiyaçlar doğrultusunda milli olarak tasarlama, üretme, kullanıcı personeli eğitme ve silah sistemlerinin lojistik destek ihtiyacını karşılama konusunda Türkiye'deki en yetkin kurum haline gelmiştir.

Şirket Teknofest İstanbul'un paydaşlarından biridir.

Defence News'in en değerli savunma sanayi şirketleri sıralamasında 2018'de 96, 2019'da 89. sırad, 2020'de 91. sırada ve 2022 yılında 86. sırada yer almıştır.