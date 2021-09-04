Murat Atik kimdir, TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik nereli? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınarak yerine Abdülkerim Murat Atik atandı. Atamanın ardından Abdülkerim Murat Atik'in kim olduğu araştırılamaya başlandı. İşte TCDD'nin yeni Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik'in hayatı ve biyografisi...

Murat Atik kimdir, TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik nereli? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınarak yerine Abdülkerim Murat Atik atandı. Atamanın ardından Abdülkerim Murat Atik'in kim olduğu araştırılamaya başlandı. İşte TCDD'nin yeni Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik'in hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları yayınlandı. Atama kararı ile TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı ve yerine Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi. Peki Abdülkerim Murat Atik kimdir?

Abdülkerim Murat Atik kimdir?

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik'in kim olduğu son günlerde oldukça fazla araştırılmaya başlandı.

Abdülkerim Murat Atik 1990 yılında faaliyete geçen Sun Group Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Sun Group Türkiye'nin birçok ilinde bugüne çok sayıda projeyi hayata geçiren Sun Sun Group demiryolu - raylı sistemler ve inşaat - altyapı alanında faaliyet göstermektedir.

Murat Atik hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor.

Murat Atik 4 Eylül 2021 günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Öte yanda Abdülkerim Murat Atik, DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Türk Tarafı başkanıdır.

Abdülkerim Murat atama kararı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye'deki demiryolu taşımacılığını düzenleyen, işleten ve kontrol eden resmî kurumdur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde daha çok yap-işlet modeli ile sermaye sahiplerince inşa edilen ve işletilen demiryolları, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, 24 Mayıs 1924 tarihinde yayımlanan 506 sayılı Kanun ile devletleştirilmeye başlanmış ve Chemins de fer d'Anatolie Baghdad / Anadolu - Bağdat Demiryolları (CFAB) Şirketi adı ile bir devlet şirketi olarak yapılandırılmıştır. Daha sonra demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma imkânları verilmesini sağlamak amacıyla 31 Mayıs 1927 tarihinde yayımlanan 1042 sayılı Kanun ile CFAB Şirketi, Havâlî-yi Şarkiye Demiryolları ve Demiryolu Yapım ve Yönetim İdaresi birleştirilerek bir devlet kurumu olan Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi kurulmuştur. 30 Ocak 1929 tarihinde yayımlanan 1483 sayılı Kanun ile ise bu kurumun yerini Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü almıştır. 1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen bu kurum, 29 Temmuz 1953 tarihinde yayımlanan 6186 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi adı altında İktisadî Devlet Teşekkülü (İDT) haline getirilmiştir. Son olarak uygulamaya konulan 233 sayılı KHK ile ise kurum Kamu İktisadî Kuruluşu (KİK) kimliğini kazanmıştır.

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında, Türkiye'deki demiryollarının yeniden yapılandırılması ve demiryolu taşımacılık sektöründe rekabetin artırılması ve serbestleşmenin sağlanması amacıyla 1 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun gereğince 14 Haziran 2016 tarihinde TCDD'nin bağlı ortaklığı olarak TCDD Taşımacılık A.Ş. kurulmuştur. Bu yapılanma gereğince, TCDD, Türkiye'deki demiryolu altyapısını Demiryolu Altyapı İşletmecisi olarak yönetmeye devam etmekte; TCDD Taşımacılık ise Demiryolu Tren İşletmecisi olarak demiryollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapmaktadır.

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