Murat Atıcı kimdir? Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı nereli kaç yaşında? Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yeni kaymakam atandı. Bozkurt'un yeni kaymakamı Dereli Kaymakamı Murat Atıcı oldu. Daha önce Dereli'de Kaymakam olarak görev yapan Murat Atıcı sel felaketine karşı tecrübeli bir isim olarak öne çıkıyor. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'ye atandı.

Murat Atıcı kimdir? Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı nereli kaç yaşında? Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine yeni kaymakam atandı. Bozkurt'un yeni kaymakamı Dereli Kaymakamı Murat Atıcı oldu. Daha önce Dereli'de Kaymakam olarak görev yapan Murat Atıcı sel felaketine karşı tecrübeli bir isim olarak öne çıkıyor. Bozkurt Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli'ye atandı.

Sel felaketi ile büyük bir darbe alan Bozkurt'ta kaymakamlar değişti. Murat Atıcı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeni kaymakamı oldu. Peki Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı kimdir? İşte Murat Atıcı'nın hayatı ve biyografisi...

Murat Atıcı kimdir?

Murat Atıcı 1985 yılında Elazığ'da dünyaya geldi.

Murat Atıcı lisans eğitimine kadar olan eğitimlerini Elazığ'da tamamladı. Ardından 2003-2005 yılları arasında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliği okudu. Ancak daha sonra bu bölümü yarıda bırakarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazanıp, 2009 yılında bu bölümden mezun oldu.

Murat Atıcı ünivesiteden mezun olduktan sonar çalışma hayatına atıldı. Murat Atıcı 2012 yılında SGK İstanbul İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak çalıştı.

Murat Atıcı 2013 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir.

Elazığ Valiliğinde Valilik Stajını, Kırklareli İli Babaeski ve Pehlivanköy İlçeleri ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını, Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde ve Ankara İli Haymana ilçelerinde refiklik stajını tamamladı. Elazığ İli Palu, Karakoçan ve Sivrice İlçeleri, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi ile Aydın İli Karacasu İlçesinde vekalet görevlerinde bulundu.

Almanya'nın Hamburg Eyaletinde, Goethe Enstitüsü'nde 8 ay dil eğitimi olmak üzere 1 yıl boyunca Almanya kamu kurum ve kuruluşları ile ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu'nda incelemeler yaptı.

Murat Atıcı Dereli Kaymakamlığı görevini yürüttü. Atıcı daha sonra Bozkurt Kaymakamı olarak atandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.