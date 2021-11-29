Murat Açıl kimdir? Murat Açıl nereli ve kaç yaşındaydı?

Murat Açıl kimdir? Murat Açıl nereli, kaç yaşındaydı? İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Yaşanan acı olay sonrası Murat Açıl'ın sevenleri yasa boğuldu. Türkiye'nin gündemine oturan kaza sonrası vatandaşlar Murat Açıl'ın kim olduğunu ve Murat Açıl'ın hayatını araştırmaya başladı. İşte Murat Açıl'ın biyografisi...

Murat Açıl kimdir? Murat Açıl nereli, kaç yaşındaydı? İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Yaşanan acı olay sonrası Murat Açıl'ın sevenleri yasa boğuldu. Türkiye'nin gündemine oturan kaza sonrası vatandaşlar Murat Açıl'ın kim olduğunu ve Murat Açıl'ın hayatını araştırmaya başladı. İşte Murat Açıl'ın biyografisi...

Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İşte Murat Açıl kimdir sorusunun yanıtı...

Murat Açıl kimdir?

Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu.

Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer almıştır. Aynı zamanda 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. Üniversitelerde çeşitli konularda seminer vermiştir.

İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı görevi de yapan Açıl, SİVGİAN (Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kuruce üyesi ve onursal başkanıdır.

1948 senesinde ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.

Murat Açıl evli olup, 2 kız 2 erkek çocuk sahibidir.

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